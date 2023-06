Zeg maar ‘u’, hoor – Frankrijk voelt zich ongemakkelijk bij joviaal gejij

Ook in Frankrijk daalt het werkloosheidscijfer. Op 7,45 procent van de werkzame bevolking na, heeft iedereen al een baan. Dat maakt dat Franse bedrijven extra hun best moeten doen om nieuwe mensen te werven. Steeds vaker moeten heilige huisjes het in die worsteling ontgelden.

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat het tutoyeren – jij zeggen – in personeelsadvertenties de laatste drie jaar is verdubbeld. Een bijzonder fenomeen in een land waarin statusverschil traditioneel wordt uitgedrukt door te vousvoyeren – door u te zeggen dus.

Met het egalitarisme proberen bedrijven jonge mensen aan te spreken. Vooral wervingsbureaus in sectoren zoals marketing, media en IT, waar vaker jonge mensen werken, gebruiken ‘jij’. Een beetje sneu, vindt Anne Rodier dat. Ze is journaliste bij de krant Le Monde. ‘Het is zoals ouders die proberen de taal van hun tieners te gebruiken.’

De situatie lijkt uit de hand te lopen, schreef de krant L’Espresso anderhalf jaar geleden al. Sommige bazen eisen zelfs dat hun werknemers ze tutoyeren. ‘In sommige gevallen wordt de u-vorm niet langer gezien als een teken van respect, maar als een teken van wantrouwen of minachting.’

Een beleefde afstand

Frankrijk zou Frankrijk niet zijn als de vervaging van normen niet uitentreuren geanalyseerd werd. Vousvoyeren schept van oudsher duidelijkheid in de Franse samenleving en helemaal op kantoor. Het drukt een ongelijkheid uit, die meer nog dan standsverschil, een beleefde afstand laat zien. Zo is de jonge stagiair traditioneel een ‘u’ totdat die in dienst komt bij een bedrijf, dan wordt die ‘jij’. En de collega die op het punt staat met pensioen te gaan, is ook niet meer in dezelfde positie als zijn collega’s, dus hij wordt aangesproken met ‘u’.

De vrees is nu vooral dat ouderen zich niet aangesproken voelen door de joviale personeelsadvertenties. En Frankrijk scoort al vrij slecht als het gaat om het percentage senioren dat aan het werk is. Slechts 56 procent van de mensen tussen de 55 en de 64 jaar heeft een baan. Dat is onder het Europese gemiddelde van 60,5 procent.

De vraag is sowieso hoe succesvol de amicale aanhef is. De etiquette van het solliciteren schrijft nog altijd voor dat sollicitant en toekomstige baas elkaar in hun gesprekken vousvoyeren. En uit onderzoek door opiniepeiler Qapa bleek in 2016 bovendien dat driekwart van de werknemers – hoe oud ze ook waren – zich erg ongemakkelijk voelt wanneer een vreemde ze met ‘jij’ aanspreekt. Het suggereert een vertrouwelijkheid die er nog niet is. Rodier denkt dat wervingsbureaus de tijdsgeest niet helemaal goed begrepen hebben. Naast senioren denkt ze dat het taalgebruik ‘waarschijnlijk ook veel andere kandidaten ontmoedigt’.



