Ze waren kampioen coronabestrijding, maar Zuid-Korea en Taiwan moeten nu de hand ophouden voor vaccins

De Oost-Aziatische kampioenen coronabestrijding zakken wat weg nu het aankomt op het inenten van de bevolking. In de jacht op de felbegeerde vaccins zijn Zuid-Korea en Taiwan nu afhankelijk van de welwillendheid van andere landen. Deals met Israël en Japan moeten verlichting brengen.

Zuid-Korea krijgt nog deze week 700.000 doses van het Pfizer-vaccin van Israël, zo maakten de twee landen dinsdag bekend. Het gaat om een ruil, Israël krijgt dezelfde hoeveelheid in september of oktober terug. Want Zuid-Korea heeft op zich voldoende vaccins besteld voor de hele bevolking, maar de leveringen lopen achter.

Israël heeft inmiddels meer dan de helft van de bevolking volledig gevaccineerd. Het tempo is er daar een beetje uit, want onder de overblijvende groepen zijn veel mensen die geen vaccin willen. Ondertussen slaat ook in Israël de nieuwe deltavariant toe, die besmettelijker is.

Beeld Trouw

In Zuid-Korea is een veel kleiner deel van de bevolking ingeënt. Slechts 10 procenten van de bevolking is volledig beschermd, bijna 30 procent heeft een prik gehad. In de afgelopen weken zijn die cijfers nauwelijks gestegen, omdat er geen vaccins waren. De levering uit Israël wordt vooral gebruikt voor mensen die veel contact hebben met anderen, zoals schoonmakers, bezorgers en winkelpersoneel.

In ieder geval een redelijke bescherming

Zuid-Korea heeft het virus veel beter onder controle gehouden dan de meeste Europese en Amerikaanse landen, maar er zijn vaak kleine uitbraken. Dinsdag rapporteerde Seoul voor het eerst dit jaar meer dan duizend nieuwe besmettingen op een dag, op een bevolking van bijna 52 miljoen mensen.

De regering hoopt dat in november 70 procent van de bevolking een prik heeft gehad, wat in ieder geval een redelijke bescherming moet geven. Als de bestellingen op tijd arriveren, is er in het najaar voldoende voorraad om de schuld aan Israël af te lossen.

Ondertussen zit Taiwan nog meer omhoog. Het land dat corona door slim en snel optreden lange tijd buiten wist te houden, heeft nu een probleem. Ruim 10 procent van de bevolking is tenminste één keer ingeënt, heel weinig mensen zijn al volledig beschermd. Taiwan heeft, in tegenstelling tot de meeste rijke landen, ook nog niet voldoende bestellingen geplaatst.

Japan schiet nu te hulp met ruim een miljoen doses AstraZeneca, die nog deze week in Taiwan moeten aankomen. Die zending komt bovenop eenzelfde aantal uit Japan, vier weken geleden. De Verenigde Staten zeiden twee weken geleden 750.000 doses Modernavaccin toe.

Japan is zelf goed op weg

“Wat een gebaar!”, was toen de enthousiaste reactie van de Taiwanese minister van buitenlandse zaken Joseph Wu. En ook de dankbaarheid richting Japan is groot. Wu zit in een lastige situatie door de ingewikkelde status van zijn regering. Zelfs de goede vrienden VS en Japan erkennen Taiwan niet als onafhankelijk land, omdat China dit niet accepteert. Dat kan ook een probleem zijn bij nieuwe bestellingen.

De onduidelijke status van het in feite zelfstandige eiland hindert ook de vaccinstrategie. Zo beschuldigt de Taiwanese regering China van het dwarsbomen van een levering van Pfizer. Tegelijkertijd remt de aanpak van het virus de ontwikkeling van een eigen vaccin. Proeven om de effectiviteit en eventuele bijwerkingen te testen waren lange tijd lastig, juist omdat er tot twee maanden geleden nauwelijks coronapatiënten waren in Taiwan.

Japan, dat Taiwan nu tegemoetkomt, is zelf goed op weg met de vaccinaties. Ook daar kwamen ze traag op gang, nadat het land de pandemie redelijk leek door te komen. Inmiddels is bijna 15 procent van de Japanners volledig gevaccineerd en het tempo zit er stevig in, met op sommige dagen meer dan een miljoen nieuwe inentingen. Samen met de bestellingen die nog komen, biedt dit Japan de ruimte om aan andere landen te doneren.

