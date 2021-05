Ze mogen van de overheid nu drie kinderen krijgen, maar Chinese ouders zien het niet zitten. ‘Veel te duur!’

In plaats van een zusje of een broertje kreeg de 10-jarige Vivienne een hondje. Pluizebol ‘Cheese’ neemt de plaats in van een tweede kind, zegt moeder Chloe Yu eerlijk. Vivienne is de tweede generatie die opgroeit als enig kind, net als haar ouders.

Het nieuws dat Chinezen nu drie kinderen mogen hebben, is sinds maandagmiddag hét onderwerp van gesprek – op sociale media en aan de eettafel. Yu zegt wat alle ouders in China zeggen. “Leuk dat we nu meer kinderen mogen hebben, maar een kind erbij is veel te duur.”

“Tijden veranderen”, zegt Wong Qiqi van wie de zoon en dochter naar dezelfde school gaan als Vivienne. Ze vindt het logisch dat de regering in deze tijd van vergrijzing wil dat mensen meer kinderen krijgen. Maar hoeveel begrip ze ook heeft, een derde kind is onmogelijk. “Als ik drie kinderen opvoed, moet ik goed onderwijs garanderen, en dat zorgt voor enorme druk op mijn familie.”

Grootste bron van zorg: onderwijs

Li Chunyan rekent het graag even voor. Ze woont met haar man en twee zoons in Chengdu, een megastad in het midden van het land. Aan de bijlessen van Yueyue (14) is ze zo’n 350 euro per week kwijt. “En dan hebben ze nog niet gegeten. Als ééntje al zo veel kost, dan kan ik me niet voorstellen hoe het is om er drie te hebben. Een baby krijgen is makkelijk, een kind opvoeden is zo moeilijk.”

Vooral in de stad is een kind opvoeden peperduur. Er zijn de materiële zaken, zoals een auto en een huis dat groot genoeg is. Maar het onderwijs is Li’s grootste bron van zorg. Lang niet iedereen kan naar een middelbare school. De helft van de kinderen op Yueyues school gaat naar praktijkscholen, in plaats van de bovenbouw. Concurrentie onder ouders is moordend. De discussie zou volgens Li moeten gaan over dit soort praktische problemen. “Dat je nu drie kinderen mag, doet er niet zo veel toe.”

Een miljoen yuan per kind

Maar ook buiten de stad is een tweede, laat staan een derde kind een onmogelijk financieel plaatje. Huishoudster Li Hong scrollt op haar telefoon door foto’s van het huis dat ze kocht in het stadje waar ze vandaan komt, in de provincie Anhui. Twee jaar na de aankoop is het eindelijk ingericht, en ze laat trots het nieuwe interieur zien. Haar zoon woont er, en hij gaat in het najaar trouwen. De zoon is een waar project voor Li en haar man, die beiden al jaren in Shanghai werken als arbeidsmigranten. Na een auto, een huis en een vrouw, wordt van hem een kind verwacht. Gaat Li dan weer in Anhui wonen, om voor haar kleinkind te zorgen? “Welnee”, lacht ze. “De bruiloft is hartstikke duur. Ik moet hier blijven om te werken om die af te betalen.”

Als de regering wil dat Chinezen meer kinderen krijgen, dan moet ze over de brug komen. Gratis kinderopvang of een zak geld. Geef gezinnen een miljoen yuan (128.000 euro) per extra kind, opperde econoom Liang Jianzhang. Chloe Yu lacht schamper. “Eén miljoen voor één kind? Op de dag dat ik met pensioen ga, zal ik er nog eens over nadenken.” Wong Qiqi kreeg haar dochter zodat haar zoon niet eenzaam zou worden. Li deed hetzelfde. “Als ik oud ben, heeft mijn oudste zoon tenminste een vriend.” Ze heeft er geen spijt van. “Spijt niet. Maar ik voel pijn en geluk tegelijk.”

Nieuwe driekinderenpolitiek moet Chinese vergrijzing opvangen, maar dan moeten de burgers wel meewerken



Decennialang een ijzeren greep houden op de gezinsplanning en dan wat versoepelen, terwijl de staat toch de controle houdt. Met die benadering hoopt China de ernstige vergrijzing die het land te wachten staat te verzachten.