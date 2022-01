Ze maakte een einde aan maagdelijkheidstesten, nu is Ayesha Malik hoogste rechter in Pakistan

Ayesha Malik geldt als een van de beste juristen van Pakistan en is sinds maandag de eerste vrouwelijke rechter van de Hoge Raad (Supreme Court). In de Raad zit zij met zestien mannelijke collega’s. Pakistan was het laatste land in Zuid-Azië dat nog niet eerder een vrouw op deze toppositie had.

De benoeming van de 55-jarige Malik wordt gezien als een grote stap voor de positie van vrouwen in Pakistan. De rechtspositie van vrouwen en meisjes is nog altijd beroerd, vooral op het gebied van zeden- en misbruikzaken. Ook in de man-vrouw-verhouding onder hogere rechters is nauwelijks vooruitgang geboekt: slechts 4 procent van de hogere rechters is vrouw.

Misogyne wetgeving

Malik zat op prestigieuze scholen in Londen en Parijs, en begon na de middelbare school aan de studie rechten in Lahore. Zij behoorde tot de beste studenten en rondde haar opleiding af aan de Amerikaanse universiteit Harvard, waar zij onderscheiden werd voor haar uitzonderlijke talent.

In de laatste twintig jaar werkte Malik onder meer als advocaat en later als rechter van het Gerechtshof in Lahore – het een na hoogste rechtscollege van het land. Ze bracht in die laatste functie veel veranderingen teweeg. Zo wordt zij gezien als een van de drijvende krachten achter de ontmanteling van misogyne wetgeving in Lahore en in de Pakistaanse provincie Punjab.

Maagdelijkheidstesten

Malik legde vorig jaar ‘maagdelijkheidstesten’ aan banden, waaraan vrouwelijke slachtoffers van verkrachting onderworpen werden na een aangifte. Daardoor werden meisjes en vrouwen vaak weerhouden om een aanklacht in te dienen. “Het is een vernederende procedure, die wordt gebruikt om het slachtoffer verdacht te maken, en leidt de aandacht af van de verdachte en het seksuele geweld in kwestie”, zo luidde Maliks onderbouwing van het vonnis.

Bovendien hebben maagdelijkheidstesten ‘geen wetenschappelijk of medisch’ nut, aldus Malik. De uitspraak werd omarmd door vrouwenrechtenactivisten, maar had alleen toepassing op de provincie Punjab.

De hoop onder veel Pakistanen is dat met haar benoeming als rechter in de Hoge Raad de juridische opvattingen van Malik door het hele land zullen doorvloeien. Maar de verwachting is dat ze op veel weerstand zal stuiten.

Tegenwerking

Ook aan haar benoeming ging veel verzet vooraf. Vorig jaar werd ze nog geblokkeerd door de negenkoppige commissie van de Hoge Raad, maar dit jaar stemden vijf van de negen commissieleden uiteindelijk vóór. Een aantal maanden geleden dreigde nog een groep advocaten met staking als Malik zou worden benoemd. En een club van advocaten en rechters protesteerde onlangs omdat zij van alle drie kandidaten de minste ervaring zou hebben.

Ondanks al het verzet werd Malik deze week tijdens een officiële ceremonie door de minister van justitie benoemd tot de hoogste rechter van het land. En al snel volgden de felicitaties uit andere hoge kringen. “Ik wens haar het beste”, schreef premier Imran Khan op Twitter. Buitenlandminister Shah Mahmood Qureshi noemde haar benoeming ‘een fantastische dag voor Pakistan’.

Lees ook:

De heksenjacht op Asia Bibi laat zien hoe radicale moslims Pakistan in gijzeling houden

Zelfs nu het hooggerechtshof haar heeft vrijgesproken, kan ze niet in vrijheid leven. Radicale moslims dreigen haar te vermoorden, evenals haar man, haar drie dochters, haar advocaat en de rechters van het hof.

Vrijlating van Asia Bibi staat toch op losse schroeven

Radicale moslims in Pakistan lijken erin geslaagd de vrijlating tegen te houden van Asia Bibi, de christelijke vrouw die woensdag werd vrijgesproken van godslastering. Die vrijspraak leidde tot felle protesten van de radicaal-islamitische TLP.