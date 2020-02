‘Ze hadden een plan moeten hebben, maar waren niet voorbereid’

Liu Jian Jian slaapt iedere ochtend uit. Nu ze niet naar buiten mag, heeft ze ook geen uitvluchten meer die haar van haar afstudeerscriptie weghouden. Veel zin in westers postmodern drama heeft ze niet, er is al drama genoeg om haar heen. Als ze tegen een uur of tien ’s ochtends wakker wordt, zoekt ze haar ouders op in de woonkamer. Die hebben dan de nieuwsprogramma’s op televisie al gezien en geven haar de laatste cijfers over de virusuitbraak in de stad.

“De tv-stations updaten het aantal doden en genezen verklaarde patiënten iedere dag. Daar ben ik erg mee bezig.” De laatste dagen lijkt er tot haar opluchting verbetering in te komen.

Voor een familielid van een goede vriend komt het goede nieuws te laat. “Hij overleed op de eerste dag van de voorjaarsvakantie.” De vader van een andere vriend is al op leeftijd. “We hebben met z’n allen dagenlang ziekenhuizen gebeld om een bed voor hem te vinden. Het is een sterke man, hij hield het vol en uiteindelijk vonden we een bed.”

Met haar ouders schakelt ze ook in als de leiders van de gezondheidsdiensten persconferenties geven. “Dan worden we vaak kwaad. We geloven in de kracht van China, maar we zijn helemaal niet tevreden met de ambtenaren. Wuhan is een stad met vijftien miljoen inwoners, lokale ambtenaren moeten de stad van haver tot gort kennen. Ze moeten een plan hebben voor noodgevallen als dit. Maar ze waren niet voorbereid.”

Studente theaterwetenschappen Liu Jian Jian.

Toen Wuhan werd afgesloten van de buitenwereld, zaten duizenden in de val. Veel mensen die in de stad werkten, konden niet terug naar hun familie in andere steden of op het platteland, om Chinees Nieuwjaar te vieren. Bij Liu Jian Jian was het andersom. Veel van haar neefjes en nichtjes werken en studeren in andere provincies. Ze waren net op tijd terug bij hun ouders.

“Mijn hele, grote familie woont in Wuhan. Zowel die van mijn vader als die van mijn moeder. Daar hebben we veel geluk mee.”

Liu vindt het fijn dat ze samen deze moeilijke tijd door kunnen komen. Zelf is ze – zoals zoveel Chinezen van haar generatie – enig kind. Ze deelt het appartement met haar ouders en haar schildpad. Maar haar moeder heeft een zus en twee broers, haar vader een broer en een zus, en allemaal wonen ze in de buurt.

In betere tijden komen ze dagelijks bij elkaar over de vloer, nu videobellen ze elke dag om elkaar een hart onder de riem te steken. Haar grootouders wonen bij een oom en zijn vrouw. “Dus over hen hoef ik me gelukkig geen zorgen te maken.” Niemand is ook nog ziek geworden, dat is ook een geruststelling.

Lees ook:

‘We missen de frisse buitenlucht en iedereen lijkt steeds nerveuzer’

Studente Liu Jian Jian (25) woont in Wuhan, de miljoenenstad waar het nieuwe coronavirus voor het eerst opdook. In Trouw vertelt zij over het leven in een afgesloten stad. Vandaag: boodschappen doen.