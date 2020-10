Ze gaan ze nog steeds halen uit Lesbos, ook zonder vliegtuig. ‘Er moet politieke druk zijn uitgevoerd’

“We zijn boos en gefrustreerd”, zegt secretaris Johannes van den Akker van stichting We Gaan Ze Halen (WGZH). Hij belt vanuit een rijdende taxi, vlak bij de haven van Athene, waar de actievoerders de nachtboot naar het eiland Lesbos zullen nemen.

De stichting vertrok maandagochtend vol goede moed met een via crowdfunding gefinancierd vliegtuig, met bestemming Lesbos. Doel: 189 vluchtelingen meenemen naar Nederland. Maar het liep anders. “Het was vrij bizar”, vertelt Van den Akker. “Een halfuurtje voor de landing moesten we plots uitwijken naar Athene. We hebben rondgebeld om te vragen of er storm was op Lesbos, of gevaar, maar niks van dat al.” Eenmaal geland kregen de actievoerders twee opties: mee terugvliegen of uitstappen. Het werd uitstappen. Na twee uur lang te zijn vastgehouden en ondervraagd door de Griekse politie werd het tiental actievoerders vrijgelaten.

Het is nog onduidelijk waarom WGZH niet naar Lesbos mocht, zegt Van den Akker. “Er moet politieke druk zijn uitgeoefend. Dat beeld, van een leeg vliegtuig op lesbos, dat wilden ze niet toestaan.” De missie van WGZH is nog niet mislukt, zegt de secretaris. “We zijn hier om vluchtelingen te evacueren, en dat gaan we ook doen. Hoe precies, dat weten we nog niet.”

Eenmaal op Lesbos zullen de actievoerders in ieder geval met vluchtelingen spreken, en uitzoeken wat er precies is gebeurd. “We gaan er nog steeds van uit dat men ook in Den Haag verder gaat nadenken en de Moria-deal gaat heroverwegen. Als de vluchtelingen straks met een door de Nederlandse overheid betaald vliegtuig worden opgehaald is dat ook prima. Als het maar gebeurt.”

