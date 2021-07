Zat het genie van Leonardo da Vinci in de familie? DNA-onderzoek moet dit kunnen vertellen

Schilder, schrijver, beeldhouwer, filosoof, uitvinder, natuurkundige, scheikundige: de lijst van de talenten van Leonardo da Vinci (1452-1519) is schier eindeloos. Waar kwam het genie van deze ‘uomo universale’ vandaan?

Op die vraag hoopt een groep wetenschappers van het Leonardo Da Vinci DNA Project binnenkort een antwoord te formuleren. Na lang speurwerk vonden ze via stamboomonderzoek veertien levende mannelijke familieleden van de Italiaan, schrijven zij in het blad Human Evolution.

De wetenschappers gaan het DNA van deze mannen bestuderen, om zo meer te weten te komen over de genetische gegevens van de grootmeester zelf. Dat kan door naar het y-chromosoom te kijken, dat in de mannelijke lijn wordt doorgegeven. De onderzoekers hopen onder meer te achterhalen of Da Vinci’s uitzonderlijke gezichtsvermogen in de genen is terug te vinden. Volgens onderzoek van de universiteit van Bazel kon hij bewegingen van insecten tot een honderdste van een seconde waarnemen.

Doorsnee banen

De heren die zich trots familie van Da Vinci mogen noemen, wonen allemaal in Italië. Qua genie kunnen zij zich moeilijk meten met hun illustere bloedverwant: de meesten hebben doorsnee banen zoals kantoormedewerker, banketbakker of smid.

Met de DNA-gegevens kan ook een ander mysterie worden opgelost. Da Vinci zou begraven zijn in een kasteel in Amboise, Frankrijk, maar zijn precieze graf werd nooit gevonden. Door het DNA van menselijke resten in het kasteel te vergelijken met de nieuwe gegevens, moet duidelijk worden of de Italiaan er daadwerkelijk zijn laatste rustplaats vond.

