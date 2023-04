‘Zachte dreiging’ van China is ernstige reden tot zorg, waarschuwen onderzoekers

Wat voel en merk je als Chinees in Nederland van de Chinese autoriteiten, en wat betekent dat voor je eigen gedrag? “Er is zeker impact”, vertelde een anonieme respondent aan onderzoekers van de Universiteit Leiden. “Als ik zou deelnemen aan een ‘anti-China’-demonstratie, kunnen ze me vinden en zal ik nooit meer een visum krijgen om terug te gaan naar China. Ze houden toezicht en onderdrukken de Nederlandse Chinezen die tegen de Chinese regering zijn.”

Direct contact met de Chinese autoriteiten heeft de geïnterviewde niet. En ook de meeste andere Chinezen die in Nederland wonen, ervaren in hun dagelijks leven weinig directe inmenging van Chinese autoriteiten. Toch is de ‘zachte dreiging’ van China ernstige reden tot zorg, schrijven Leidse onderzoekers in het woensdag gepubliceerde rapport Invloed en inmenging van de Volksrepubliek China onder de Chinese bevolking in Nederland.

“Veel Chinezen gedragen zich niet volledig vrij naar China toe en zijn geneigd zich terug te trekken uit een gepolariseerd debat”, zegt hoogleraar Frank Pieke, leider van het onderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van justitie en veiligheid, buitenlandse zaken en defensie.

Steeds voorzichtiger geworden

De onderzoekers van het Leiden Asia Centre spraken met 60 Chinezen uit verschillende gemeenschappen, zoals uit Hongkong, Taiwan, Xinjiang en Guangdong. Vooral eerste-generatie Chinezen uit de Volksrepubliek en Hongkong houden hun mening over een aantal gevoelige kwesties voor zich, zoals over Taiwan, Hongkong en Xinjiang. De geïnterviewden doen dit uit voorzorg, voor het geval het de Chinese autoriteiten ter ore zou komen, maar vooral om “nutteloze en confronterende discussies met andere Chinezen te vermijden”.

Ook blijkt dat vooral laagopgeleide mannen van de eerste generatie het taalgebruik van de Chinese autoriteiten overnemen over dit soort kwesties. Dat geldt vooral als ze slecht Nederlands spreken. Vrouwen, hoogopgeleiden en tweede en derde generatie Chinezen zijn juist minder ontvankelijk.

“Men is de laatste jaren ook steeds voorzichtiger geworden, omdat de Chinese autoriteiten in China en daarbuiten de teugels steeds strakker aanhalen”, schrijven de onderzoekers. Die angst wordt gevoed door berichten uit de media over het optreden van China tegen haar tegenstanders in het buitenland. De mate van weerbaarheid tegen deze ongewenste invloed is over het algemeen laag, volgens de onderzoekers. “Juist omdat het voor velen zo diffuus en vanzelfsprekend is.”

Coronapandemie zorgde voor twijfels

De meeste geïnterviewden erkennen die zachte dreiging uit China, en zijn er niet blij mee. Vooral de coronapandemie heeft de bevolking doen twijfelen over de “waarachtigheid van China’s presentatie van zijn beleid op deze en wellicht ook op andere terreinen".

Ook het bekend worden van het bestaan van Chinese politiebureaus in Nederland heeft geleid tot verontwaardiging en versterking van het idee van de zachte dreiging. Deze week kwam naar buiten dat ook de Amerikaanse politie van New York twee arrestaties heeft verricht voor het heimelijk runnen van een Chinees politiebureau in Chinatown, Manhattan. De aanklager in Brooklyn beschuldigt het tweetal van 59 en 61 jaar van samenzwering.

Politiek actief in Nederland

Ondanks de zachte dreiging voelen de meesten respondenten wél een band met China, in de regel los van een eventuele loyaliteit aan de autoriteiten in China. Het heeft dus geen zin om China eenzijdig te demoniseren of simpele keuzes te maken voor of tegen China, schrijven de onderzoekers. Door zo’n eenzijdige aanpak zouden Chinese Nederlanders juist verder wegdrijven. “Beleid dat zich te veel concentreert op de aanname dat er actieve en kwaadaardige inmenging vanuit China bestaat, zal weinig resultaat hebben en wellicht alleen maar averechts werken.”

Pieke adviseert juist de integratie van de Chinese cultuur in Nederland te stimuleren, om Chinese inmenging buiten de deur te houden. Zo is het belangrijk dat Chinezen in Nederland de ruimte krijgen om politiek actief te worden. “Want als ze in een politiek vacuüm vallen, door een sterke maatschappelijke anti-Chinese sfeer, zijn inwoners gedwongen meer richting China te gaan. Dan vervreemden ze en dat is het laatste wat we willen.”

Lees ook:

Trudeau stelt onderzoek in naar verkiezingsbemoeienis door China

De Canadese premier Justin Trudeau stelt een onafhankelijk onderzoek in naar de bemoeienis van China met de Canadese verkiezingen van 2019 en 2021. Ook heeft hij het nationale veiligheidscomité van het parlement gevraagd onderzoek te doen naar pogingen van China de verkiezingsuitslagen te beïnvloeden.