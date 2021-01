YouTube haalt Trumps account offline om aanzetten tot geweld

YouTube is een van de vele sociale media die stappen tegen Trump nemen, nadat diens aanhangers vorige week het Capitool hadden bestormd om te voorkomen dat de verkiezingszege van Joe Biden zou worden bekrachtigd.

Trumps kanaal kan momenteel minimaal zeven dagen geen nieuwe video’s meer uploaden of live streamen. YouTube laat in een verklaring weten dat de blokkade kan worden verlengd.

Sinds de aanval op het Capitool hebben ook Twitter en Facebook Trumps accounts verwijderd, en zijn de sociale media berichten gaan aanpakken waarin de aanval wordt gesteund of verheerlijkt. Amazon besloot als webhost om Parler in de ban te doen. Op die extreemrechtse variant van Twitter zijn veel van Trumps volgelingen actief.

Twitter

Twitter besloot het account van de Amerikaanse president permanent definitief te blokkeren. Kort daarop nam Trump het officiële presidentiële account @POTUS over en startte hij een tirade tegen de censuur van Twitter. Ook die berichten werden door het sociale netwerk verwijderd.

Net als YouTube gaf Twitter de reden ‘aanzetten tot geweld’ als motivatie voor het besluit. “Na bestudering van de tweets van @realDonaldTrump en de context ervan hebben we het account permanent geblokkeerd vanwege het risico op het aanzetten tot geweld”, schreef het bedrijf in een korte verklaring.

Twitter plaatste sinds de verkiezingen in november al waarschuwingen bij berichten van de president waarin hij onjuistheden, zoals over de uitslag van de verkiezingen, verspreidde. Het platform waarschuwde dat informatie in die tweets ‘mogelijk misleidend’ of ‘in twijfel getrokken’ is.

