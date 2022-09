Xi wil Chinese invloed in Centraal-Azië vergroten

Centraal-Aziatische staten moeten opletten dat andere landen geen onrust komen stoken in hun regio. Die waarschuwing heeft de Chinese leider Xi Jinping vrijdag laten horen in Oezbekistan, waar hij een bijeenkomst bijwoonde met veel collega’s uit Azië. Xi waarschuwde voor nieuwe ‘kleurenrevoluties’, een term voor omwentelingen in voormalige communistische landen.

De Chinese leider pleitte tijdens zijn eerste buitenlandse reis sinds de covid-uitbraak in Wuhan in januari 2020 voor een ‘nieuwe wereldorde’. Die moet volgens hem ‘eerlijker en rationeler’ zijn dan de huidige, door de Verenigde Staten gedomineerde orde. Xi hekelde de zero sum games in de internationale politiek, waarbij voordeel voor de een ten koste gaat van de ander.

Xi deed zijn uitspraken op een top van de Shanghai Samenwerkingsorganisatie (SSO), opgericht door China en Rusland. Daarin werken Aziatische landen samen op het gebied van veiligheid. Voorafgaand aan de top in Samarkand bracht hij een bezoek aan Kazachstan, het grootste land in de regio. Op de top zelf trof hij onder anderen de Russische president Poetin, de Indiase premier Modi en veel leiders uit Centraal- en Zuid-Azië. Iran, vertegenwoordigd door president Raisi, wil toetreden tot de SSO, en de Turkse president Erdogan was er aanwezig als ‘dialoogpartner’.

Terrorismebestrijding

Met zijn toespraak in Samarkand claimt Xi een grotere rol in de internationale betrekkingen, met name in Centraal-Azië. De landen in die regio kunnen rekenen op Chinese hulp tegen buitenlandse bemoeienis, beloofde hij. Zo kan China 2000 politieagenten uit de Centraal-Aziatische landen trainen, juridische ondersteuning bieden en een centrum in de regio opzetten dat gericht is op terrorismebestrijding.

Dat aanbod is opmerkelijk, omdat China in de westelijke regio Xinjiang, tegen Centraal-Azië aan, weinig waarde hecht aan juridische procedures. Peking voert een keiharde campagne tegen de lokale bevolking. Oeigoeren en andere islamitische bewoners van die provincie, onder wie etnische Kazachen, worden in strafkampen gezet waar ze volgens mensenrechtenorganisaties en de VN op grote schaal worden uitgebuit en mishandeld.

In zijn toespraak tot de lidstaten van de Shanghai Samenwerkingsorganisatie (SSO) maakte Xi duidelijk dat hij niet gediend is van buitenlandse bemoeienis. Daarmee zit hij op één lijn met Poetin. China heeft de Russische inval in Oekraïne niet volmondig gesteund, maar is Poetin ook niet openlijk afgevallen.

‘Niet het tijdperk van oorlog’

Poetin heeft in Samarkand wel kritische geluiden gehoord over zijn oorlog in Oekraïne. Hij beloofde althans publiekelijk aan president Xi dat hij diens ‘zorgen’ serieus neemt; wel dankte hij de Chinese leider voor diens ‘evenwichtige opstelling’. Xi liet op zijn beurt weten de ‘kernbelangen’ van Rusland te steunen. De Indiase premier Modi hield Poetin voor dat het ‘niet het tijdperk van oorlog is’, waarop Poetin ook hem antwoordde dat hij diens zorgen begrijpt.

Na de bijeenkomst in Samarkand zei de Russische minister van buitenlandse zaken Lavrov dat de kijk van zijn land en die van China op de internationale betrekkingen ‘volledig overeenstemmen’. Maar ondertussen zijn Rusland en China ook concurrenten in Centraal-Azië, met name als het gaat om de toegang tot energie en grondstoffen.

Lees ook:

Xi en Poetin zijn het niet altijd eens, maar hebben wel gezamenlijke belangen

De Chinese leider Xi en de Russische president Poetin ontmoeten elkaar in Oezbekistan. Wijst dat op toenadering, of wordt het vooral een symbolische bijeenkomst?