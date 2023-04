Xi spreekt eindelijk met Zelensky en belooft vredesgezanten te sturen

Het liet lang op zich wachten, maar woensdag ontving de Oekraïense president Volodymyr Zelensky voor het eerst sinds de Russische invasie van Oekraïne een telefoontje van zijn Chinese collega Xi Jinping.

Kiev wilde al langer contact met Peking, maar een gesprek wilde er maar niet van komen. Xi stelt dat China zich ‘neutraal’ opstelt in de oorlog en dat hij de rol van vredesstichter op zich wil nemen. Hij bezocht onlangs zijn Russische collega en ‘goede vriend’ Vladimir Poetin in Moskou, maar sloeg de uitnodigingen van Oekraïne en Zelensky af. Zelfs van een telefoongesprek kwam het niet, tot woensdag.

Oekraïne hoopt invloed uit te kunnen oefenen op China, omdat Peking veel invloed op Rusland heeft. Moskou is door de invasie en de sancties afhankelijker geworden van Peking. Ook zou Rusland heel graag Chinese wapens willen hebben omdat zijn eigen wapenvoorraad opraakt en technologisch ondermaats is. China houdt zich op militair vlak afzijdig, en Oekraïne wil dat dat zo blijft. Een goede verstandhouding met Xi is dus van groot belang.

‘VS moedigt oorlog aan met wapens’

In het gesprek vertelde Xi dat hij speciale gezanten zal sturen naar Oekraïne, die gesprekken zullen voeren met alle partijen om zo tot een vredesakkoord te komen. Xi presenteerde eerder al een twaalfpuntenplan voor ‘vrede’ in Oekraïne, waarin beide landen (lees: Rusland) weliswaar worden opgeroepen om elkaars grenzen te respecteren, maar tegelijkertijd ook elkaars ‘veiligheidszorgen’ moeten respecteren. Met dat laatste wordt gerefereerd aan Ruslands eis dat Oekraïne nooit lid zal worden van de Navo.

Zelensky maakte na het gesprek bekend dat hij een nieuwe ambassadeur zal benoemen voor de post in China. Oekraïne heeft sinds februari vorig jaar geen ambassadeur meer in het land.

China wil zo snel mogelijk beginnen met bemiddelen

Xi zei tegen Zelensky dat China zo snel mogelijk wil beginnen met bemiddelen, en dat de prioriteit ligt bij de totstandkoming van een wapenstilstand. “Als permanent lid van de VN-Veiligheidsraad, en als groot verantwoordelijk land, zullen we niet gaan afwachten, zullen we geen olie op het vuur gooien, laat staan proberen om van de oorlog te profiteren”, zei Xi. Met dat laatste punt refereerde Xi aan de VS, die hij beschuldigt van het aanmoedigen van de oorlog door Oekraïne wapens te leveren.

De Verenigde Staten – sceptisch over de Chinese bemiddelingspogingen, en momenteel de belangrijkste militaire hulpbron voor Oekraïne – hebben het gesprek tussen Zelensky en Xi verwelkomd. De woordvoerder van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad, John Kirby, noemde het gesprek ‘een goede zaak’, maar zei niet te weten of het ook zal leiden tot toenadering of vrede.

Het Kremlin stelt positief te staan tegenover het Chinese voorstel. Woordvoerder Dmitri Peskov zei dat Moskou “alles dat een einde zou kunnen maken aan het conflict in Oekraïne” verwelkomt.

Lees ook:

Brazilië trekt samen met China op in Oekraïne-dossier

De Braziliaanse president Lula da Silva eist dat het Westen stopt met de wapenleveranties aan Oekraïne.