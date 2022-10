Xi Jinping gaat derde termijn in met alleen maar ja-knikkers

Hij heeft het toch gedaan. Xi Jinping heeft Li Qiang benoemd tot zijn nieuwe rechterhand. Dat Li begin dit jaar faalde als partijchef van Shanghai en de miljoenenstad in een maandenlange lockdown wierp, wordt hem blijkbaar niet aangerekend. Hetzelfde geldt voor Cai Qi, die als partijsecretaris in Beijing in de barre winter van 2018 huizenblokken neermaaide en duizenden migranten de stad uit joeg.

‘De Communistische Partij moet de ruggengraat zijn waar het Chinese volk op kan leunen’, aldus voorzitter Xi bij de presentatie van zijn nieuwe ploeg. In werkelijkheid kan het volk Xi niet zoveel schelen, belangrijker is dat de leden van zijn team loyaal aan hem zijn. En dát is het permanent comité van het politbureau dat zondag werd gepresenteerd.

Xi Jinping is voor de derde keer ‘verkozen’ tot voorzitter van het zevenkoppige comité. Van de oudgedienden komen alleen chef anti-corruptie Zhao Leji (65) en partij-ideoloog Wang Huning (66) terug voor een nieuwe termijn, de andere aangekondige comitéleden zijn allemaal nieuw. De meesten werkten al eerder voor Xi, zoals technocraat Ding Xuexiang (60), of zijn goed bevriend.

Het belangrijkst: alle verkozen comitéleden zijn vertrouwelingen van Kernleider Xi Jinping. Er zit niemand tussen die zijn macht bedreigt. Zo komt de nummer twee van het comité, Li Qiang rechtstreeks uit Shanghai. Zonder ervaring in het Partijapparaat in Beijing heeft hij geen groot netwerk. Hij is dus afhankelijk van Xi’s luimen.

Derde termijn

Met dit nieuwe permanente comité gaat secretaris-generaal Xi Jinping zijn derde termijn in. Hij breekt met de regel om na twee termijnen af te treden. Zoals verwacht is er overigens geen opvolger in zicht. Xi is van plan om nog zeker vijf, en waarschijnlijk zelfs tien jaar te blijven zitten. Als hij nu al een opvolger zou aanwijzen, zou dat zijn macht ondermijnen. Qua leeftijd zou Ding Xuexiang nog een kans maken op de toppositie, maar hij mist ervaring als bestuurder.

Opmerkelijk is het vertrek van de relatief jonge Hu Chunhua (58) uit het comité. Hij werd beschouwd als een leider die – opgeklommen via de factie van de Jeugdbeweging – aan kon blijven als tegenwicht tegen Xi. Hij werd zelfs getipt als premier, een positie die in eerdere kabinetten door iemand uit concurrerende facties werd bekleed.

Na wat er zaterdag gebeurd is het vertrek van Hu Chunhua extra saillant. Xi’s voorganger, oud-president Hu Jintao - oud-hoofd van de Jeugdliga-factie - werd zichtbaar tegen zijn zin uit de zaal gehaald. Dat dit openlijk gebeurde tijdens de strak geregisseerde bijeenkomst, is zó ongebruikelijk dat het de suggestie wekt dat Xi er een boodschap mee wil afgeven. Volgens sommige waarnemers wilde Xi laten zien dat het tijdperk Hu definitief is afgelopen. Een andere mogelijkheid is dat Hu zijn ongenoegen had laten merken en het Xi veiliger leek om hem te laten verwijderen.

Xi moet niets hebben van de jaren negentig en nul, toen toenmalig partijbazen Jiang Zemin en Hu Jintao de machtsbalans rechttrokken door mensen uit een andere hoek van de Communistische Partij in topposities te benoemen. Xi Jinping werd oorspronkelijk gezien als politiek neutraal, maar zette de afgelopen tien jaar zijn eigen groep op poten. Die wordt het ‘Zhejiang leger’ genoemd. Veel van de mensen die hij in Beijing om zich heen verzamelde, kent hij nog uit zijn tijd als partijbaas in die provincie.

Het eerste doel van de Partij is gehaald, zei XI Jinping bij de presentatie van zijn team. China is, volgens Xi, nu een ‘gematigd welvarende samenleving’. In 2035 moet het een ‘groots modern socialistisch land’ zijn. Ook beloofde Xi de economie verder open te willen stellen voor de wereldmarkt.

Verstikkende economie

De realiteit van de afgelopen jaren is echter dat hij vasthoudt aan de sturende rol van de staat – al vóór zijn verstikkende zero-covidcampagne had die aanpak een verlammend effect op de economie. Critici van dat beleid waren de meer hervormingsgezinde premier Li Keqiang, Wang Yang die nota bene uit Xi’s eigen kamp komt en vice-premier Liu He. Maar zij komen allemaal niet terug op het toneel.

Met zijn nieuwe, loyale team kan Xi de komende jaren zijn eigen koers varen.

In een onbewaakt hoekje van het verder zwaar gecensureerde Weibo, werd geconstateerd dat ‘deze dag kouder en kouder wordt’. Iemand die zich Meow noemt, antwoordt dat het vriest. ‘De winter komt eraan.’

Wat is het Chinese permanente comité? In de getrapte organisatie is het permanent comité van het 25 leden tellende politbureau het hoogste beslisorgaan van de 90 miljoen leden tellende Communistische Partij. Het comité legt verantwoording af aan het Centraal Comité dat 205 leden heeft. Zij worden weer ‘verkozen’ door ongeveer 2000 gedelegeerden op het Partijcongres.

Lees ook:

Chinese oud-president Hu Jintao verlaat tegenstribbelend Partijcongres

De Chinese oud-president Hu Jintao werd tegenstribbelend verwijderd van het Chinese Partijcongres. Het incident is opmerkelijk, want de bijeenkomst is minutieus georkestreerd.