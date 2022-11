Xi is terug op het wereldtoneel en dat belooft nieuwe spanningen

Vóór het coronatijdperk was het een optocht van staatshoofden en regeringsleiders in Peking. De kranten stonden dagelijks vol met foto’s van een handenschuddende Xi. En zelf ging hij er ook regelmatig op uit. Maar de afgelopen jaren bleef hij in eigen land, uit angst voor het coronavirus, dat in het buitenland vrij rond leek te razen. In september ging hij voor het eerst weer de grens over, naar Oezbekistan. Deze week staan de G20 en de APEC op het programma. Later dit jaar bezoekt hij waarschijnlijk Saoedi-Arabië.

Net gekroond tot leider van de Communistische Partij, en omringd door ja-knikkers, weet Xi zich sterker dan ooit in eigen land. Afgelopen weken kwamen de leiders van Vietnam, Pakistan en Tanzania langs in Peking. Belangrijkste gast was de Duitse kanselier Olaf Scholz die tot tevredenheid van de Chinese staatsmedia de economische belangen vóór principiële bezwaren van zijn regering liet gaan.

Xi’s sterke positie maakt het Chinese systeem overtuigender voor andere landen die nog twijfelen welke kant te kiezen tussen de twee grootmachten – China of de Verenigde Staten. Het was niet voor niets dat Peking tijdens klimaattop COP27 in Egypte heeft opgeroepen tot compensatie voor ‘ontwikkelende landen’, want het zijn juist die landen die het aan zijn kant wil trekken. Deze compensatie van rijk voor arm vanwege het veroorzaken klimaatschade is een van de grote kwesties op de klimaattop.

Terug naar de zijderoute

De oorlog in Oekraïne heeft de band tussen Europese landen hechter gemaakt. De westerse grootmachten, verenigd in de G7, willen dat Xi zijn invloed op de Russische president Poetin gebruikt. Maar verder dan de uitspraak dat de inzet van kernwapens China’s rode lijn is, gaat Peking tot nu toe niet. Xi staat niet alleen tegenover het westen. In de periferie bouwt China aan de andere kant van de wereld aan een eigen machtsblok. Het economische samenwerkingsverbond van Aziatische landen (APEC) dat na de G20 in Bangkok vergadert, is daar belangrijk voor.

Xi Jinping gebruikt economische samenwerking als vehikel voor zijn diplomatie. De Nieuwe Zijderoute, een serie infrastructurele megaprojecten die Azië stevig met de rest van de wereld verbinden, zijn dus van essentieel belang. En daar is wat onderhoud nodig. De afgelopen jaren kwam er steeds meer kritiek op dat megaproject. Landen steken zich in de schulden, maken zich te afhankelijk van China. Het is nu aan Xi om zorgen van de zijderoute-partners glad te strijken.

Opnieuw in gesprek over klimaat

Maar nu dus eerst een één-op-één ontmoeting met president Biden. Taiwan staat bovenaan de lijst met gespreksonderwerpen. De spanning over het bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi aan Taipei, afgelopen zomer, is nog niet weggetrokken. Het bracht de Chinees-Amerikaanse relatie tot een dieptepunt.

‘Het is belangrijk dat de negatieve spiraal wordt doorbroken’, zegt Li Mingjiang, docent internationale studies aan de Rajaratnam universiteit in Singapore aan de telefoon. ‘Dit is een goede gelegenheid voor beide leiders om te praten over elkaars zorgen en posities.’ In het geval van een conflict, maakt dat de communicatie een stuk efficiënter.

Eén gebied waar China en de VS nog altijd over konden praten, was klimaatsverandering. Maar door de Taiwan-crisis werden ook de gesprekken tussen klimaatgezanten Xie Zhenhua en John Kerry afgebroken. Mogelijk worden die na komende week weer herstart.

