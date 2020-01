Wuhan-virus waart nu rond in dertien landen

China probeert, nog zonder succes, het wuhanvirus onder controle te krijgen. De ziekte is al in meer dan tien landen opgedoken.

Het Wuhan-virus duikt in steeds meer landen op. Het zijn steeds een of enkele gevallen. De Wereld Gezondheidsorganisatie WHO spreekt tot nu toe van een epidemie in China en geen pandemie, hoewel de angst daarvoor groeit.

China heeft inmiddels 16 steden, waaronder Wuhan, van de buitenwereld afgesloten. Er wonen hier 50 miljoen mensen, onder wie 11 miljoen in Wuhan.

Intussen heeft het virus zich verspreid naar Hongkong, Macau, Taiwan, Thailand, Japan, Zuid-Korea, Singapore, Vietnam, Maleisië, Nepal, de Verenigde Staten, Canada, Australië en Frankrijk. In al deze landen zijn een of enkele besmette mensen, voornamelijk afkomstig uit Wuhan aangetroffen, maar geen van hen is overleden. Doden zijn er wel in China, tenminste 80 en 2700 besmettingsgevallen.

Chinees Nieuwjaar

China poogt uit alle macht de verspreiding van het virus onder controle te krijgen. De viering van het Chinese Nieuwjaar is door heel het land op een laag pitje gezet. De nieuwjaarsvakantie wordt waarschijnlijk verlengd zodat kinderen niet naar school hoeven en thuis kunnen blijven. Een bijkomend probleem blijkt dat veel inwoners van de miljoenenstad Wuhan het Nieuwjaar elders in het land zijn gaan vieren en de verspreiding van het virus misschien veel ernstiger is.

Ondertussen vliegt China 14.000 stuks beschermende kleding en 110.000 paar handschoenen, maskers en brillen voor medisch personeel naar Wuhan. De groep met de meeste besmettingen zit bij de verpleging en bij artsen.

De Chinese gezondheidsraad waarschuwde dat de overdracht van het virus toeneemt. Hoe gevaarlijk het virus is en hoe makkelijk het zich verspreidt, is nog onduidelijk. Inmiddels wordt uitgegaan van een incubatietijd van een tot veertien dagen.

Japan en Frankrijk halen hun landgenoten terug uit de provincie Hubei, waar Wuhan in ligt - beide landen hebben vliegtuigen gecharterd om hun burgers terug te vliegen. De Verenigde Staten gaan hun diplomatieke staf uit de stad weghalen. Taiwan sluit zijn grenzen voor mensen uit deze Chinese regio. Attracties zoals de Verboden Stad in Peking en Disneyland in Hongkong hebben hun poorten gesloten.

Thailand worstelt met maatregelen. Er zijn daar acht mensen uit China met het Wuhan-virus geconstateerd, het grootste aantal na China. De grootste stroom toeristen naar Thailand komt uit China. De uitbraak van het Sars-virus in 2002 en 2003 kostte Thailand anderhalf miljard dollar aan gemiste inkomsten door minder toeristen. Op Twitter heerste boosheid over het uitblijven van maatregelen in Thailand. De hashtag #crapgovernment was trending met alleen al 400.000 tweets op zaterdag.

Luchthavens over de hele wereld voeren inmiddels extra controles in om zieke mensen, vooral uit China, op te sporen voor ze het land binnenkomen.

China heeft dierenmarkten en de handel in gestroopte wilde dieren tijdelijk verboden. Het vermoeden is dat de ziekte, een variant van de groep corona-virussen die vooral bij wilde dieren voorkomt, zich heeft verspreid via de dierenmarkt in Wuhan. De vraag naar exotische dieren om op te eten is in Azië, maar vooral in China erg groot.

Een groep van negentien prominente Chinese wetenschappers, onder wie virologen, heeft de regering in Peking opgeroepen de handel in wilde dieren definitief te verbieden om nieuwe uitbraken van misschien wel veel gevaarlijker virussen in de toekomst te voorkomen.

Het gaat om een grote diversiteit aan dieren en reptielen die op Chinese borden komen: vleermuizen, slangen, salamanders, schorpioenen, wolven, tijgers, dassen, schubdieren en ook civets. Op de markt in Wuhan circuleerde, volgens Associated Press een menukaart met meer dan 110 exotische soorten die er te koop waren.

