Wuhan geeft ons een beetje hoop: sterfterisico is lager dan gedacht

De nieuwe schatting van coronasterftecijfers in Wuhan is gebaseerd op de situatie op 29 februari toen in de stad bijna 49.000 duizend gevallen van Covid-19 waren geregistreerd en bijna 2200 patiënten waren overleden.

Het risico hangt erg af van de leeftijd. Dat geldt zowel voor ziek worden na infectie als voor overlijden door Covid-19. Het sterfterisico van 1,4 procent geldt voor de totale populatie Covid-19 patiënten in Wuhan. Voor ouderen ligt het geschatte risico hoger, tot zo’n 6 procent voor mensen van tachtig of ouder.

Omgekeerd geldt niet dat de jongste kinderen het laagste risico hebben, tenminste niet in deze nieuwe cijfers uit Wuhan. Tieners zitten ongeveer op dat gemiddelde van 1,4 procent voor de hele populatie. Twintigers zitten lager en bij dertigers lijkt het overlijdensrisico vrijwel 0.

De onderzoekers tekenen op dat deze schattingen niet zomaar op andere landen kunnen worden geplakt. De uitbraak van dit coronavirus begon in Wuhan, en heeft de gezondheidszorg in die Chinese stad volledig overbelast. In steden en landen waar de epidemie later is begonnen, is de zorg mogelijk beter voorbereid en toegerust, en kan het sterfterisico lager zijn. Dat wordt ook bevestigd door een vergelijking tussen Wuhan en andere Chinese steden: het sterfterisico ligt elders beduidend lager, aldus de onderzoekers.

Lees ook:

‘Doemscenario’s met tienduizenden doden kloppen niet’

Anders dan Rutte suggereerde zet Nederland niet in op bescherming door groepsimmuniteit. De strategie is gecontroleerd maatregelen nemen om verspreiding van het virus tegen te gaan.