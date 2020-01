Wuhan gaat op slot om coronavirus af te remmen

Woensdag vergaderde de WHO de hele dag met allerlei deskundigen om een beeld te krijgen van het gevaar. Intussen liep het aantal mensen bij wie het virus officieel is vastgesteld op tot 540. Zeventien mensen zijn eraan overleden, allemaal in of rond Wuhan.

Een internationale noodtoestand wordt uitgeroepen als een uitbraak andere landen in gevaar brengt. Zo’n noodtoestand is in de afgelopen tien jaar vijf keer uitgeroepen. In dat geval moeten alle landen hun reizigersbeleid aanpassen.

Woensdag besloot de stad Wuhan, waaruit het het virus afkomstig lijkt te zijn van een veemarkt, alle in- en uitgaande vluchten te schrappen en treinen en bussen stil te leggen. Inwoners van de stad worden geadviseerd de stad niet te verlaten, tenzij ze dat echt moeten. In de stad zelf wordt bewoners afgeraden om op plekken te verblijven waar veel andere mensen zijn.

Op een persconferentie zei Li Bin, adjunct-directeur van de Chinese nationale gezondheidscommissie, dat het virus via ademhaling van mens tot mens wordt overgedragen en dat er ook medische stafleden van ziekenhuizen zijn besmet.

Speciale screeningsruimtes op Heathrow

De ziekte wordt veroorzaakt door een nieuw type van het coronavirus, een virusfamilie die verantwoordelijk is voor de gewone verkoudheid, maar ook voor het ook uit China afkomstige Sars waaraan in 2002 en 2003 800 mensen stierven. Besmetting met dit nieuwe virus is vastgesteld bij mensen in Thailand, Japan, Zuid-Korea, de VS en Taiwan. Alle besmette personen zijn onlangs in Wuhan geweest. Het Londense vliegveld Heathrow krijgt speciale ruimtes voor screening van reizigers die aankomen uit de regio’s waar het virus heerst.

Ook het vliegveld van Istanbul brengt mensen uit het gebied naar een speciale quarantaineruimte. Mogelijke patiënten worden direct naar het ziekenhuis gebracht.

Nederlandse universiteiten met veel studenten uit China zeggen vooralsnog geen extra maatregelen te nemen om te voorkomen dat deze studenten in hun thuisland in contact komen met het coronavirus en dat op die manier meenemen naar Nederland.

