Worstelaarsters eisen arrestatie voormalige baas sportbond om seksueel misbruik

De Olympische Spelen zijn de ultieme droom voor de meeste sporters. Maar niet voor Sangeeta Phogat, een 25-jarige worstelaar uit India. “Ik vind onze meisjes belangrijker dan medailles”, zegt ze, in kleermakerszit in een tent in het centrum van de hoofdstad New Delhi. “Dit is een protest voor alle vrouwen in India.”

Zij en andere worstelaars protesteren nu al ruim drie weken dag en nacht voor de arrestatie van het voormalig hoofd van de Indiase worstelbond WFI, Brij Bhushan Sharan Singh. Zij beschuldigen hem van seksueel misbruik. Het zou onder meer gaan gaan om aanranding en intimidatie. Zeven vrouwen en een minderjarig meisje deden aangifte van meerdere incidenten tijdens trainingskampen en bij Singh thuis in de laatste tien jaar.

Bajrang Punia, Vinesh Phogat en Sakshi Malik (v.l.n.r.) geven een persconferentie voor de protesttent in New Delhi. Beeld ANP / EPA

De gezichten van het protest

Bij Phogat in de tent zitten onder anderen haar man Bajrang Punia, haar nicht Vinesh Phogat en Sakshi Malik – alle drie Olympische worstelaars. Zij zijn de gezichten van het protest tegen Singh. In totaal deden zeven vrouwen en één minderjarig meisje aangifte tegen hem.

Singh, die ook parlementslid is van premier Narendra Modi’s partij BJP, ontkent alle beschuldigingen en doet deze af als politiek gemotiveerd. De eerste reactie van de Indiase Olympische Vereniging was ook weinig sympathiek. Het hoofd noemde de worstelaars ongedisciplineerd en zei dat ze India met hun protest een slechte naam bezorgden.

Anderen steunen het protest wel. Activisten, boerenorganisaties en vakbonden vinden hun weg dagelijks naar de protesttent, en er klinken continu toespraken en protestliederen. Het protest wordt gezien als onderdeel van de bredere beweging voor vrouwenrechten in India – niet in de minste plaats in de regio waar Phogat vandaan komt.

Vier uur rijden van de protesttent ligt het dorp waar zij opgroeide, Balali in Haryana, een conservatieve deelstaat berucht om het relatief hoge aandeel meisjesabortussen en eerwraakmoorden. Vrouwen krijgen hier niet zelden zelf de schuld van seksueel misbruik en velen van hen komen hun dorp nauwelijks uit. Des te opvallender is het respect voor de Phogat-zussen hier en wat zij teweeg hebben gebracht voor een jongere generatie sporters.

‘Ik ben bang dat er met mij ook foute dingen kunnen gebeuren’

Sangeeta’s vader Mahavir Singh Phogat begon hier ooit een worstelschool voor zijn dochters, een geschiedenis waar in 2016 de Bollywoodfilm Dangal over verscheen. Sangeeta is de jongste van vier – haar zussen Geeta, Babita en Ritu gingen haar voor op het internationale toneel. Vinesh en haar worstelende zus Priyanka komen uit hetzelfde dorp.

De worstelschool hangt van buiten en binnen vol foto’s van de zes vrouwen. Elke ochtend en middag trainen hier tientallen jongens en meisjes samen onder leiding van vader Phogat. Ook de achttienjarige Shabnam Bagri, die uitlegt wat de Phogat-zussen voor haar betekenen.

“Eerder kwamen meisjes hier hun dorp niet echt uit. Het is dankzij hen dat ouders nu hun dochters laten sporten, en dat ik hier nu ook kan komen.” Bagri steunt het protest van de worstelaars. “Hen is onrecht aangedaan”, zegt ze. “Er zijn veel zorgen nu. Als zulke grote worstelaars zoiets kan overkomen, dan kan het ieders dochter overkomen. Ik ben ook bang, dat er met mij ook foute dingen zouden kunnen gebeuren.”

Er staat dus veel op het spel, en dat weet Sangeeta Phogat ook. Want wat als hun protest ertoe leidt dat meisjes niet meer mogen sporten van hun ouders? “Ons protest is juist voor die meisjes, waarvan de ouders hen wel willen laten sporten, maar zich afvragen wie er naar hun dochter zal luisteren, mocht haar iets slechts overkomen? Als er naar ons al niet wordt geluisterd, dan is dat een terechte zorg. Maar als wij dit winnen, dan zal dat die ouders hoop geven. Dan zal het beter worden voor alle meisjes in het land.”

Om die reden is het protest wat haar en de andere worstelaars betreft een zaak van lange adem. Al in januari vroegen ze aandacht voor de klachten. Toen zette het ministerie van sport een onderzoekscommissie op en werd de WFI tijdelijk geschorst. Om die reden vond het Aziatische Worstelkampioenschap, dat eigenlijk vorige maand in India zou zijn, plaats in Kazachstan.

Een permanente protesttent

Vinesh Phogat, Sakshi Malik en Bajrang Punia, drie van de grootste namen in het Indiase worstelen, deden uit protest niet mee. Zij hadden een kampioenschap in Kroatië in februari ook al aan zich voorbij laten gaan en zullen ook niet bij de volgende twee kampioenschappen zijn, toch belangrijk voor de internationale ranglijsten en kwalificatie voor toernooien als de Olympische Spelen.

Sangeeta, die jarenlang geblesseerd was maar in 2021 een indrukwekkende comeback maakte, denkt dat ze dit keer kans op de Spelen zou hebben gemaakt. “Maar niets is zo belangrijk als dit protest.”

Toen de onderzoekscommissie niet met conclusies kwam en de politie weigerde de klachten formeel te registreren, besloten de worstelaars in april tot de permanente protesttent over te gaan. Na de eerste week registreerde de politie de klachten alsnog. Deze week moesten alle leden van de WFI, inclusief Singh, hun taken definitief overdragen aan een interim-bestuur.

Allemaal overwinningen, zeggen de worstelaars, maar met minder dan een arrestatie van Singh nemen ze geen genoegen. Phogat: “Al moet ik hier tien jaar zitten, als we maar naar huis gaan met gerechtigheid.”

Lees ook:

In Writing With Fire laten Indiase vrouwen zonder kaste zich niet kisten

Khabar Lahariya is de enige Indiase krant die volledig door vrouwen wordt gerund. De meesten zijn ook nog eens Dalit, kasteloos. En zeer strijdlustig, zo laat Writing with Fire zien.