Wordt dit de grootste militaire confrontatie sinds de Tweede Wereldoorlog? Historicus Christ Klep duidt de situatie

In Oekraïne dreigt de grootste militaire confrontatie in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog, zei de Britse premier Boris Johnson. Militair historicus Christ Klep ziet de grote risico’s maar vraagt zich ook af of de Russische president Vladimir Poetin het echt zover zal laten komen.

Kan premier Johnson gelijk krijgen?

“De eerste parallel waar ik aan denk is de Joegoslavische burgeroorlog. Daarbij waren honderdduizenden militairen betrokken en vielen er tienduizenden doden. Het was natuurlijk een ander soort conflict, een burgeroorlog. Maar wat betreft gevolgen voor de burgers is het misschien wel vergelijkbaar.

“Bij de invallen in Hongarije en Tsjechoslowakije, in 1956 en 1968, waren ook heel veel militairen betrokken. Maar daar is weinig gevochten, omdat de legers van die landen zich afzijdig hielden.

“In Oekraïne kan het een zeer gewelddadig conflict worden, als de Russen zich houden aan hun eigen militaire handboeken. Dan zou het Russische leger in een grote conventionele aanval zware klappen uitdelen, met heel veel tanks en manschappen. Zoiets zullen ze niet half-half doen.”

Over wat voor getallen hebben we het dan?

“Het Russische leger is materieel heel sterk, ze vertrouwen minder dan wij op beperkte maar hoogwaardige technologie. Maar het is grotendeels techniek uit de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, massaal gebouwd met veel klinknagels.

“Het nadeel van het Russische leger is dat het geen groot voortzettingsvermogen heeft, zoals we dat noemen. Een tank verbruikt liters brandstof per kilometer en op een gegeven moment worden de aanvoerlijnen erg lang, terwijl de Oekraïners die kunnen aanvallen.

“Van de 100.000 tot 200.000 militairen aan de grens kunnen er maar enkele tienduizenden echt vechten. Het hele Russische leger telt wel meer dan 700.000 mensen, maar de schatting is dat ongeveer een derde goed getraind is, daar kan je wat mee.

“En dan is er de motivatie, zeker van de dienstplichtigen. Die lijkt niet erg groot, dat hebben we ook gezien in Tsjetsjenië en Georgië. Er zijn verschrikkelijke ontgroeningen en dat maakt het leger niet altijd populair onder de bevolking. Zoals we weten vechten soldaten op hun maag en op het thuisfront. Als het gevoel ontstaat dat onze jongens opgeofferd worden, dan heb je de oorlog al verloren.”

Is een aanval op Oekraïne daarmee wel haalbaar voor de Russen?

“Dat hangt ervan af wat Poetin wil. Ik denk dat ze alleen een actie zullen ondernemen die binnen een paar dagen succes kan hebben. Kiev omsingelen bijvoorbeeld, of een corridor vanaf het oosten naar de Krim creëren. Als ze verder gaan wordt het moeilijker, dan worden de aanvoerlijnen erg lang. Daarom gok ik op een beperkte militaire operatie.”

De Russen zijn ook in Wit-Rusland gelegerd, wat doen ze daar?

“Strategisch is het logisch om Kiev vandaaruit aan te vallen, dat is het dichtstbij. Het is wel een stad van meer dan twee miljoen mensen en ik vraag me af of de Russen dat militair aankunnen. We weten dat oorlog voeren in een stad een van de moeilijkste dingen is, zie de slag om Stalingrad. Daar hebben de Duitsers 600.000 militairen ingezet en het is ze niet gelukt. Zelfs het innemen van Raqqa, een veel kleinere plaats in Noord-Syrië, heeft de coalitie maanden gekost.”

Christ Klep Beeld -

Wat kan Oekraïne tegenover de militaire macht van Rusland stellen?

“Het Oekraïense leger wordt heel verschillend ingeschat. In getallen is het veel zwakker, ze hebben ongeveer 10 procent van de Russische luchtmacht en misschien 20 procent van het aantal tanks. Hun totale mankracht, inclusief reserves, is ongeveer 300.000 tot 400.000.

“Maar de vraag is vooral: kunnen ze goed vechten? In een directe militaire confrontatie zou ik mijn kaarten op de Russen zetten. Als het langer duurt en het meer een guerrilla wordt, wed ik op de Oekraïners. Dat hebben ze na de Tweede Wereldoorlog ook nog lang uitgehouden, tegen de Sovjets. Hun motivatie is ongetwijfeld ook hoog.”

Als het tot een grootschalige oorlog komt, hoeveel doden kunnen er dan vallen?

“Als je kijkt naar de Amerikaanse inval in Irak, in 2003, dan zijn daar in de eerste dagen waarschijnlijk al 50.000 tot 100.000 mensen omgekomen. Als Poetin er in zijn waanzin voor kiest om Kiev aan te vallen, kan dat ook tienduizenden, misschien wel honderdduizenden levens kosten.”

Is er een kans dat westerse militairen toch mee gaan doen aan Oekraïense kant?

“Nee, ze zullen zeker niet op grote schaal deelnemen. Dat kan ook niet volgens het Navo-verdrag en het zou geen politieke steun krijgen in het Westen. Maar het is niet ondenkbaar dat bijvoorbeeld Britten of Fransen op beperkte schaal ingezet worden. Er zijn nu al militaire trainers uit die landen.”

Wat verwacht u van de komende dagen?

“Wat kan Poetin verkopen als overwinning? Ik zie op dit moment twee opties: als er een top van Poetin en Biden komt, kan daar iets uit komen. Een andere mogelijkheid is een kleinschalig militair conflict, waarbij Rusland bijvoorbeeld een buffer in het oosten van Oekraïne creëert. Die opties zou hij overboord gooien met een grootschalige militaire aanval. En daarvoor zie ik op de langere termijn geen strategisch voordeel.”

