Wordt Benidorm het paradijs voor digitale nomaden? Hoe digitalisering Spanje uit de coronacrisis moet helpen

Het klinkt als een Spaans jongensboek: de broers Encinar uit Ávila kwamen rond de eeuwwisseling met de Spaanse versie van huizenzoeksite Funda op de proppen. ‘Idealista’ (Idealist) noemden zij hun vondst, want hun moeder vond het stel destijds maar een stel luchtfietsers met al hun digitale plannen. Dat was wel anders toen Idealista - haast elke Spanjaard speurde er weleens naar een huis – deze maand voor 1,3 miljard euro werd verkocht aan het Zweedse investeringsbedrijf EQT.

De grootste verkoop van een Spaans IT-bedrijf ooit is een welkom succes voor de techsector waar het land nou niet direct bekend om staat. Spanje komt dan ook van ver, maar timmert de afgelopen jaren hard aan de weg: inmiddels staat Spanje op plaats elf (Nederland staat op vier) van de Desi-ranking die de digitale infrastructuur van Europese landen vergelijkt. Spanje komt daarmee uit boven het EU-gemiddelde, en bijna 9 procent van het Spaanse bruto nationaal product is volgens een recent onderzoek direct afkomstig uit de digitale industrie.

Premier Pedro Sanchéz ziet verdere digitalisering nu als een ‘strategische pilaar’ voor herstel van de Spaanse economie, die harde klappen krijgt door de coronacrisis: 140 miljard euro wil hij daar de komende vijf jaar voor uittrekken, kondigde hij in juni aan.

Daar zitten miljarden bij uit het Europese noodfonds, maar het leeuwendeel moet uiteindelijk door private partijen in de omslag worden gestoken. Het geld gaat onder meer naar het optuigen van 5G, cyberveiligheid en scholing. In belangrijke economische sectoren zoals het toerisme, maar ook bij de overheid, moet het digitale roer de komende jaren om.

Spaans achterland nieuw leven in blazen

Maar met de huidige economische onzekerheid in Spanje dat inmiddels in een technische recessie terecht is gekomen, rijst de vraag wat daar de komende tijd van terecht zal komen. Zo roepen lokale bestuurders al jaren IT’ers en start-ups op om het sterk vergrijsde Spaanse achterland nieuw leven in te blazen, maar dat is vooralsnog toekomstmuziek gebleven. Ook het thuiswerken en digitaal lesgeven tijdens de eerste coronagolf verliep in Spanje verre van vlekkeloos.

Nu veel Spanjaarden tijdens de tweede coronagolf langer moeten thuiswerken, kwam de goedkeuring van een nieuwe thuiswerkwet eerder deze week dan ook op een goed moment. De nieuwe regeling voorziet in vergoedingen door de werkgever van een groot deel van de thuiswerkkosten, zoals bureaustoelen en internetverbindingen. Werken buiten kantoor is overigens een vrijwillige keuze voor de werknemer, waarvoor een speciaal contract moet worden opgesteld.

Benidorm, de grand old lady van de voor Spanje zo belangrijke toeristische sector, ziet een stralende digitale toekomst in ieder geval al helemaal voor zich. Nu bezoekers deze zomer massaal wegbleven vanwege negatieve reisadviezen en coronareisrestricties zet het strandoord aan de Costa Blanca nu in op de ‘digitale nomade’. Onder het motto ‘Leven in Benidorm, werken vanuit het paradijs’ hoopt de stad deze winter IT’ers te trekken, in plaats van de senioren die er doorgaans het jaargetijde doorbrengen.

