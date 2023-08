Wopke Hoekstra krijgt het zwaar bij Von der Leyen door laksheid bij sancties tegen Rusland

Een nieuwe onthulling kan de kans van demissionair minister Hoekstra op een aantrekkelijke post in de Europese Commissie flink verkleinen. Hoekstra heeft dinsdag een eerste sollicitatiegesprek in Brussel, met Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

Juist op deze dag onthulde de Nederlandse krant NRC dat Hoekstra het in Brussel anderhalf jaar geleden liet afweten na de Russische inval in Oekraïne. In die eerste maanden ontbrak het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken aan de vergadertafel waar de sanctiemaatregelen werden besproken.

Na de Russische inval in februari 2022 stelde de EU lange lijsten op van Russische bedrijven en personen tegen wie de lidstaten maatregelen moesten nemen. Om de uitvoering daarvan te bespoedigen, riep de Europese Commissie in maart dat jaar een werkgroep in het leven die de dit ging coördineren.

Frustratie in mails

De meeste Europese landen stuurden hoge ambtenaren naar dat overleg. Nederland niet. Op de eerste vier vergaderingen ontbrak een vertegenwoordiger van Hoektra’s ministerie. De aanwezige Nederlandse ambtenaren, van Justitie, hadden noch bevoegdheden, noch kennis van zaken. NRC kreeg e-mailberichten vol frustratie van deze ambtenaren in handen na een beroep op de Wet open overheid. ‘Een lelijk beeld’, schreven ze.

Al langer was bekend dat de start van de Nederlandse uitvoering van de Europese sancties chaotisch verliep. Zo moest Hoekstra zich op 31 maart 2022 al in de Tweede Kamer verantwoorden over de vraag waarom de hoeveelheid in beslag genomen Russische tegoeden ver achterbleef bij andere Europese landen.

België had toen voor 10 miljard euro bevroren, Frankrijk 23 miljard. Nederland was blijven steken op iets meer dan een half miljard. In de Kamer bleek eind maart dat Hoekstra geen enkel overzicht had. Dat leidde destijds tot de aanstelling van een tijdelijke sanctiecoördinator, Stef Blok.

Nieuwe tegenslag

De onthulling is een nieuwe tegenslag voor Hoekstra, die vorige week door demissionair premier Rutte naar voren werd geschoven als de nieuwe Nederlandse Eurocommissaris. Omdat Frans Timmermans lijsttrekker is geworden van GroenLinks-PvdA, was de Nederlandse plek in de Europese Commissie vrijgekomen.

Hoekstra is als christendemocraat afkomstig uit dezelfde politieke familie als commissievoorzitter Von der Leyen en leek daarmee juist goede papieren te hebben om het belangrijke Europese klimaatcommissariaat in de wacht te slepen. Vorig jaar stak hij Von der Leyen nog publiekelijk de loftrompet toe: “Ursula, we bewonderen allemaal je geweldige drift om Europa naar een betere toekomst te begeleiden.”.

Nederland moet al genoegen nemen met een gewoon commissariaat, terwijl Timmermans de eerste ondervoorzitter was van de Europese Commissie. De hoop is nu dat Hoekstra als Europees Commissaris klimaatbeleid wel een hoofdrol mag spelen op het grote klimaatcongres in Dubai in november.

Vragen over klimaatambities

Maar Von der Leyen heeft nog niet gezegd dat Hoekstra die positie inderdaad kan krijgen. Dat hangt, zo zeggen woordvoerders van de Europese Commissie, af van zijn kwalificaties en ook van het gesprek dat Von der Leyen deze dinsdag met hem zal hebben.

In dat gesprek zal Hoekstra duidelijk moeten maken dat hij de Europese klimaatambities steunt. Dat is nog niet zo eenvoudig, want het CDA van Hoekstra probeerde afgelopen voorjaar op velerlei manieren een nieuwe Europese Natuurherstelwet te dwarsbomen.

In het Europees Parlement, waarmee Hoekstra op een later moment nog een soort sollicitatiegesprek zal voeren, is door die opstelling flink verzet ontstaan tegen de kandidatuur van Hoekstra voor de klimaatportefeuille. De sociaaldemocraten en de Groenen zijn ronduit tegen, de liberalen hebben twijfels.

Geen oog voor de nood van zuidelijke landen

Von der Leyen zal Hoekstra mogelijk ook bevragen op zijn diplomatieke kwaliteiten: toen Hoekstra minister van financiën was, maakte hij in Brussel bepaald geen tactvolle indruk. Hij was ertegen dat de EU nieuwe schulden zou aangaan om landen te helpen hun economie te steunen tijdens de coronapandemie, maar had weinig oog voor de nood waarin sommige van die landen verkeerden.

Nu komt daar het nieuws over de lakse houding van Nederland in het sanctie-overleg bij. Dat Hoekstra later, begin dit jaar, juist pleitte voor een nieuw Europees bureau dat de uitvoering van strafmaatregelen tegen Rusland zou moeten coördineren, kan Von der Leyen hem nu als nogal hypocriet voorhouden. Dat geldt ook voor Hoekstra’s uitspraak van vorige week, waarin hij het klimaat ‘één van de grootste thema’s van deze tijd’ noemde.

Hoekstra zal dinsdag na het gesprek met Von der Leyen de pers te woord staan. Von der Leyen maakt waarschijnlijk later deze week haar besluit bekend.

