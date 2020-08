Woedende inwoners van Beiroet protesteren tegen wanbeleid. ‘Ga weg, jullie zijn allemaal moordenaars’

Ongeveer 5000 demonstranten verzamelden zich zaterdag op het Plein der Martelaren tussen de haven en het centrum van de stad. Zij protesteren tegen de manier waarop de regering de grootste explosie in de geschiedenis van Beiroet heeft aangepakt. De demonstranten beschuldigen de politieke elite van wanbeleid. Door de enorme ontploffing kwamen ruim 150 mensen om het leven en raakten zeker 5000 mensen gewond. Een groot deel van de stad ligt in puin.

De ramp deed de woede doen oplaaien in het land dat al leed onder een ongeëvenaarde economische en financiële crisis. Bij de confrontaties kwam een politieagent om. Ook raakten tientallen mensen gewond.

Symbolische stroppen

Activisten die het protest organiseerden zetten symbolische stroppen neer voor de politici die zij vanwege hun corruptie en nalatigheid verantwoordelijk houden voor de explosie. De lading ammoniumnitraat die tot ontploffing kwam, lag langer dan zes jaar opgeslagen in de haven van Beiroet. Hoewel de autoriteiten meerdere keren zijn gewaarschuwd, hebben ze verzuimd om de 2750 ton explosieve stof op een veilige manier op te slaan of van de hand te doen.

‘Treed af of hang’ stond er op een spandoek die een demonstrant droeg. De tekst op een ander spandoek luidde ‘Ga weg, jullie zijn allemaal moordenaars.’ Demonstranten riepen slogans als “het volk wil de val van het regime.” “We willen een waardige toekomst. We willen niet dat het bloed van de slachtoffers van de explosie wordt verspild”, aldus een van de demonstranten.

Een strop met het portret van voormalig minister van buitenlandse zaken Gibran Bassil. Beeld AFP

Een Libanese demonstrant houdt de nationale vlag omhoog tijdens een confrontatie met veiligheidstroepen. Beeld AFP

Een Libanese demonstrant steekt zijn middelvingers op tegen de veiligheidstroepen. Beeld AFP

Demonstranten verzamelen op het Martelaarsplein. Beeld EPA

Beeld EPA

Beeld EPA

Demonstranten breken een veiligheidsmuur af naar het parlementsgebouw. Beeld EPA

‘Mijn regering deed dit’, staat geschreven op de plek waar de explosie plaatsvond. Beeld AP

Libanese demonstranten staan tegenover de oproerpolitie. Beeld EPA

Lees ook:

Nederlandse reddingswerkers van Usar speuren naar overlevenden in Beiroet: ‘Het is zwaar werk’

Na een moeizame eerste dag, kon het Nederlandse hondenreddingsteam in de Libanese hoofdstad Beiroet vrijdag vol aan de bak. Woordvoerder Jop Heinen vertelt.

De gevolgen van de explosie in Beiroet zijn desastreus voor Libanon

Een gigantische explosie in de haven van Beiroet heeft dinsdagavond een ravage aangericht. Een dag later heerst er nog altijd chaos in de Libanese hoofdstad.

Luister ook:

Podcast de Roomse Loper

In deze aflevering wordt stil gestaan bij de ramp in Beiroet. Paus Franciscus roept de wereld dringend op het door zoveel rampspoed getroffen Libanon te helpen.