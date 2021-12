Woede na geruchten over stiekem kerstfeestje in Downing Street 10

Was het een ‘wijn en kaas avondje’, een vergadering of toch een heus kerstfeest? De Britten willen weten wat zich op 18 december vorig jaar achter de deur van Downing Street 10 heeft afgespeeld, toen in Londen een strenge lockdown van kracht was. De dag ervoor had de regering de Britten via Twitter nog op het hart gedrukt vooral geen kerstlunches of feestjes op kantoor te houden. Overtreders van de regels konden rekenen op een boete.

De geruchten over het vermeende geheime feestje met zo’n veertig tot vijftig genodigden, onder wie naaste medewerkers van de premier, kwamen vorige week via de krant Daily Mirror naar buiten. Dinsdag werden die berichten verder gevoed door een uitgelekt filmpje dat inmiddels al miljoenen keren is bekeken.

‘Fictief feest’

Op de beelden, die zouden dateren van 22 december, is de toenmalige woordvoerster van premier Johnson te zien, die repeteert voor een persconferentie. ‘Ik hoorde dat er een kerstfeest gaande was’, doet een van de medewerkers zich als lastige journalist voor. ‘Zou de premier dat goedkeuren?’, wilde hij vervolgens weten. Waarop de woordvoerster lachend zegt: ‘Ik ging naar huis.’ Later oppert een medewerker dat ‘dit fictieve feest een zakelijke vergadering was’. Een ander spreekt van een ‘wijn en kaas avondje’. Als de sfeer wel erg jolig wordt, waarschuwt de woordvoerster dat de repetitie wordt opgenomen, maar ze floept er daarna toch nog uit ‘dat er geen afstand werd gehouden’.

De beelden hebben tot woedende reacties geleid. Niet alleen van de oppositie, maar ook van nabestaanden van overleden coronapatiënten. De situatie rondom het virus was vorig jaar rond kerst alarmerend. Destijds stierven honderden mensen per dag aan corona en ambulances vormden files op de parkeerterreinen van de ziekenhuizen.

Geëmotioneerde nabestaanden

Lindsay Jackson, een van de nabestaanden, zei woensdag tegen SkyNews niet te weten waar ze moest beginnen met vertellen hoe de 160.000 families die iemand aan corona hebben verloren, zich bij het zien van dit filmpje moeten voelen. Het feit dat er ondanks beperkingen een feest op Downing Street 10 zou hebben plaatsgevonden is al erg genoeg, zei ze geëmotioneerd. “Maar te zien dat personeelsleden van de premier hier lacherig om doen, maakt het nog erger.”

Ian Blackford, die de oppositiepartij SNP in het Lagerhuis leidt, vindt dat Johnson zijn ontslag moet indienen vanwege de gebeurtenissen. “Dat is de enige juiste en morele keus.” Maar aan aftreden denkt de premier niet, al bood hij woensdag wel excuses aan voor het gedrag van zijn medewerkers. De toenmalige woordvoerster van Johnson, die inmiddels over klimaatbeleid het woord deed, legde haar functie neer.

Johnsons zei furieus te zijn over het filmpje, maar herhaalde dat er geen feest heeft plaatsgevonden, en dat de coronaregels zijn gerespecteerd. Verder beloofde hij een onderzoek in te stellen naar de gebeurtenissen op die bewuste 18 december. Een onderzoek dat volgens Labourleider Keir Starmer onnodig is: de premier hoeft volgens hem alleen maar toe te geven wat er die avond is gebeurd.

