Woede in VS na gefilmde doodsstrijd zwarte arrestant, betogers botsen met politie

Opnieuw waren “Ik krijg geen adem” zo ongeveer de laatste woorden van een zwarte arrestant in de VS. George Floyd zei het keer op keer tegen de witte agent van de politie van Minneapolis die zijn knie op zijn nek had gezet. Zes jaar geleden stierf in New York Eric Garner onder soortgelijke omstandigheden.

Ook in Minneapolis maakten de smeekbeden van Floyd geen indruk op de agent, die hem maandag met drie collega’s had aangehouden op verdenking van het betalen met vals geld. Floyd maakte ‘een beschonken indruk’, volgens de aanvankelijke verklaring van de politie, en zou zich hebben verzet tegen zijn arrestatie. Maar een omstander publiceerde een gruwelijke video waarop Floyd (46) om zijn moeder roepend en rochelend in bedwang wordt gehouden, iets waar de agent zelfs mee doorgaat tot Floyd geen teken van leven meer geeft.

Dinsdag werden de vier agenten ontslagen, vanwege wat de burgemeester van Minneapolis, Jacob Frey, een ‘kwaadaardige en onacceptabele’ actie noemde: “Zwart zijn mag geen doodvonnis betekenen.” Dat ze alle vier werden ontslagen, was omdat agenten in Minneapolis verplicht zijn in te grijpen als collega’s te ver gaan bij het gebruik van geweld. De collega's in kwestie bleven doof voor de steeds woedender oproepen van omstanders om Floyd lucht te geven.

Woede om de dood van een ongewapende zwarte burger

Het doden van zwarte Amerikanen door ‘ordebewakers’ leidde zeven jaar geleden tot de geboorte van de Black Lives Matter beweging. In 2013 werd Trayvon Martin (17) gedood omdat hij volgens een burgerwacht ergens liep waar hij niet mocht komen. Een jaar later leidde de dood door politiekogels van de tiener Michael Brown tot dagen van onlusten in Ferguson, in de staat Missouri. Telkens gold de woede niet alleen voor de dood van een ongewapende zwarte burger, maar ook de vaak milde of zelfs afwezige bestraffing van die daad.

Die protesten hebben het patroon (nog) niet doorbroken. In februari nog achtervolgden twee gewapende witte mannen in Georgia een zwarte jogger, Ahmaud Arbery, omdat ze hem van een inbraak verdachten en wilden aanhouden. Toen hij zich verdedigde, werd hij doodgeschoten. De twee werden aanvankelijk niet vervolgd. Deze maand werden ze alsnog gearresteerd omdat er een video opdook van de gebeurtenis.

Uit het hele land kwamen verontwaardigde reacties. Basketbalgrootheid LeBron James combineerde op Instagram foto’s van de op Floyds nek knielende agent en de tijdens het volkslied knielende football-speler Colin Kaepernick. Die begon met die controversiële actie uit protest tegen het politiegeweld tegen zwarten. “Hierom dus”, schreef James er bij. “Begrijpen jullie het NU?!”

Na de dood van Floyd gingen honderden inwoners van Minneapolis de straat op om te protesteren. Tal van winkels in het zuidoosten van de stad zijn in de nacht van woensdag op donderdag geplunderd en in brand gestoken en een politiebureau is belaagd door een woedende menigte. Het was de voorafgaande nacht ook al onrustig, maar de rellen waren nu zo hevig dat burgemeester Jacob Frey de hulp heeft ingeroepen van de federale autoriteiten om met militairen de orde te herstellen.

President Donald Trump heeft gezegd dat het ministerie van justitie een onderzoek is gestart naar de dood van Floyd.

