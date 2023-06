Woede in Parijse voorsteden over agent die Algerijnse jongen doodschoot

De borst verstevigd met een scherfvest, vaak een geweer voor de borst, en altijd een grimmige blik. Een lachje of een vriendelijk woord kan er zelden vanaf bij Franse politieagenten. Het imago is duidelijk: de politie is hier niet je beste vriend, sterker nog, je moet voor ze oppassen.

Dat een agent de zeventienjarige Nahel doodschoot, zal dat imago niet snel verbeteren. Het is dit jaar de tweede keer dat een agent iemand doodt. Vorig jaar stierven dertien mensen toen ze, net zoals Nahel dinsdag, probeerden weg te komen van een verkeerscontrole.

Nadat een filmpje naar buiten kwam waarop te zien is hoe de jongen niemand in gevaar lijkt te brengen in de secondes voor zijn dood, barstte de woede los in verschillende voorsteden van Parijs. Er zijn tweeduizend politieagenten ingezet om de rellen die dinsdagavond uitbraken, te smoren. President Emmanuel Macron roept op tot kalmte zodat ‘justitie haar werk kan doen’.

Politie stond naast de auto, niet ervoor

Nahel werd dinsdagochtend aangehouden door twee motoragenten. Er volgde een woordenwisseling waarin een van de agenten een geweer op de jongen gericht hield. Toen de auto zachtjes doorreed, vuurde hij. Nahel werd geraakt in de buurt van zijn hart. Hij verloor de controle over het stuur en knalde na een paar meter tegen een wegafzetting.

De jongen was een bekende van de politie, en hij zou geweigerd hebben om te stoppen toen de agenten dat vroegen. Volgens de agenten probeerde Nahel hen aan te rijden en kwam hun actie voort uit zelfverdediging. De beelden laten echter zien dat zij aan de zijkant van de auto stonden, en niet ervóór. “Dat betekent dat ze niet in levensgevaar waren”, zegt de advocaat van de familie in Franse media. “En dat is tegen de regels.”

De politiechef van Parijs, Laurent Nunez, zegt dat het incident ‘vragen oproept’. En terwijl het onderzoek naar wat er precies gebeurde nog maar amper is begonnen, nemen de politici hun posities al in. De leider van het linkse oppositieblok in het parlement, Jean-Luc Mélenchon, meent dat ‘deze ongecontroleerde politiemacht de autoriteit van de staat in diskrediet brengt’. Als het aan Mélenchon ligt moet de politie volledig op de schop.

Oproepen tot strenger politieoptreden

Jordan Bardella, voorzitter van de radicaal-rechtse oppositiepartij Rassemblement National, het vroegere Front National, legt juist de nadruk op de zware druk waar de politie mee te maken heeft. “Vooral in de Parijse voorsteden zijn ze een doelwit.”

Aan de rechterzijde van het politieke spectrum wordt de laatste jaren opgeroepen tot strenger politieoptreden. Zeker in de grote steden, waar veel drugscriminaliteit voorkomt.

Minister Gérald Darmanin van binnenlandse zaken noemt de beelden van het politieoptreden ‘extreem schokkend’. Toch houdt hij vast aan het principe dat de politiemannen onschuldig zijn tot het tegendeel bewezen is.

Vrees om toename drugscriminaliteit

De zeventienjarige jongen was van Algerijnse afkomst. Dat zet het debat extra aan. De Franse politie staat erom bekend dat ze zich structureel schuldig maakt aan racisme, en mensen met een donkerder gelaat sneller en harder aanpakt. Het incident voltrok zich overigens aan de westkant van Parijs, met een diversiteit aan inkomens en achtergronden. Anders dan het noorden van Parijs heeft de westkant geen notoir slechte reputatie.

Tegelijkertijd is er de vrees dat met name aan de randen van de hoofdstad de drugscriminaliteit toeneemt – zoals dat al eerder is gebeurd in de zuidelijke havenstad Marseille. Dat daar iets tegen gedaan moet worden, is iets waarover de Fransen eens zijn. Maar over de manier waarop de politie daarbij te werk gaat, splitst het debat zich in twee kampen. Het buitensporig geweld tijdens de pensioenprotesten eerder dit jaar toonde aan dat er bij de politie meer speelt dan racisme.

