Woede in België groeit na vonnis over de dodelijke ontgroening

In België heerst klassenjustitie. Dat is het verwijt dat de aanwezigen verkondigen bij een protest in Brussel zondagmiddag. Betogers zijn kwaad over de opgelegde straffen voor de dood van de Senegalees-Belgische Sanda Dia tijdens een extreme ontgroening van de elitaire studentenclub Reuzegom in 2018.

Met zo’n vierhonderd deelnemers is het protest niet massaal, maar het ontbreekt hen niet aan felheid. Wat als het andersom was geweest? Wat als een gekleurde arbeiderszoon verantwoordelijk was voor de dood van de zoon van een arts of advocaat? De betogers denken het antwoord wel te weten.

Familie Dia heeft vrede met vonnis

Sanda Dia overleed op twintigjarige leeftijd aan orgaanfalen na onderkoeling en een zoutvergiftiging. De achttien betrokken Reuzegommers kregen daarvoor werkstraffen tot driehonderd uur en een boete van 400 euro opgelegd, en ze moeten de proceskosten betalen. De veroordelingen zijn niet zichtbaar op hun strafblad, waar Dia’s familie om had verzocht. Toch heeft ze vrede met het vonnis.

Niet iedereen in België deelt dat gevoel. In de buurt van station Leuven werd na het vonnis op een dak ‘Fok Reuzegom’ gespoten. Een dag later werden op een gevel in Gent in roze letters de namen van enkele veroordeelden gekalkt, met daarachter ‘moordenaars’. Een Antwerps restaurant kreeg nepreserveringen en slechte recensies. De eigenaren waren de ouders van een Reuzegommer, die overigens niet bij de fatale doop aanwezig was. Zondag waren er naast Brussel ook protesten in Gent en Brugge.

YouTuber maakt identiteiten bekend

Een opvallende aanwezige in Brussel is de Vlaamse YouTube-ster Acid. Hij veroorzaakte deze week ophef toen hij in een video de identiteit van enkele Reuzegommers bekendmaakte. Sommigen waren niet aanwezig bij de fatale ontgroening maar hebben volgens Acid “ook bloed aan hun handen”. De namen circuleerden al langer online, maar waren nog niet eerder zo expliciet gemaakt. Acid vond het frustrerend dat nieuwsmedia ook na het vonnis niet de volledige namen van de veroordeelden gebruikten. Hij vond dat ze moesten worden “exposed” en “gecanceld”, zo motiveerde hij zijn actie.

YouTube haalde de video offline en het account van Nathan Vandergunst, zoals de jongen echt heet, werd tijdelijk geschorst. Duizenden mensen hadden de beelden intussen al gezien, en kopieën gaan nog steeds rond op TikTok en Twitter. Met de video riskeert Vandergunst zelf vervolging, reageerden de advocaten van de betrokken Reuzegommers, maar het OM heeft aangegeven geen onderzoek te zullen instellen.

Bijval voor Acid

Zowel online als offline krijgt Acid bijval. “Wat hij heeft gedaan is moedig”, zegt Eliza Plesea (22) uit Ninove, rechtenstudent en organisator van het protest in Brussel. Plesea vindt de straffen voor de Reuzegommers te mild. “Die straffen zijn net zo hoog als voor een verkeersovertreding, dat kan toch niet? Ik ben geen activist, maar ik had het gevoel dat ik gewoon iets móést doen. We moeten laten zien dat we dit niet pikken.”

Er is geen recht gesproken, vindt ook Marcel van Roijen (57) uit Tervuren. “Waarom is racisme niet onderzocht?” Wouter Kant (26) uit Kruibeke noemt de straffen “schandalig”. “Mensen kunnen blijkbaar makkelijk wegkomen met zware misdrijven. Ik vertrouw het systeem niet meer.”

Solidariteitsprotest in Nederland

Voorlopig blijft het vonnis nazinderen. YouTuber Acid heeft al aangekondigd nog met nieuwe acties te komen. Als antwoord op de commotie houdt minister van justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) komende week op de KU Leuven een open debat over straffen. Ook krijgen de betogers in België bijval vanuit Nederland. Kick Out Zwarte Piet organiseert woensdag een solidariteitsprotest bij de Belgische ambassade in Den Haag.

