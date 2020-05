Wodka moet Moskou op de knieën krijgen om miljardenclaim Yukos

Het zoveelste hoofdstuk in de juridische strijd tussen de Russische staat en het voormalige Russische oliebedrijf Yukos van oligarch Michail Chodorkovski is deze week aangebroken. De aandeelhouders van de gewezen oliegigant hebben beslag laten leggen op de rechten van een aantal drankmerken van het Russische staatsbedrijf Soyuzplodoimport, die geregistreerd zijn in Nederland. Zodoende proberen de aandeelhouders Moskou te dwingen tot het betalen van een miljardenclaim die de rechter de Russische regering oplegde vanwege de illegale nationalisering van Yukos.

In 2014 werd Rusland door het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag veroordeeld tot een schadevergoeding van 50 miljard dollar vanwege die annexatie. In februari dit jaar werd die claim door een andere rechtbank bevestigd en afgelopen vrijdag stapte Rusland naar de Hoge Raad om de uitspraak aan te vechten.

Stolichnaya en Moskovskaya

Maar de aandeelhouders lieten het er niet bij zitten en gingen deze maand over tot actie door via een andere weg toch het claimbedrag (deels) terug te vorderen. Begin deze maand lieten ze beslag leggen op de rechten van diverse Russische alcoholmerken die in Nederland geregistreerd staan, waaronder de wereldberoemde wodkamerken Stolichnaya en Moskovskaya.

Aan NRC Handelsblad laat een van de oud-aandeelhouders van Yukos weten dat de Russische merknamen in september aan de hoogste bieder worden verkocht via een openbare veiling.

Yukos werd in 2003 door de Russische staat geannexeerd. Volgens Moskou had het bedrijf een betalingsachterstand bij de fiscus. Uiteindelijk belandden de aandelen van het oliebedrijf via een schimmige deal in de handen van een andere Russische oliegigant, het staatsoliebedrijf Rosneft dat tegenwoordig in handen is van vertrouweling en goede vriend van Poetin: Igor Setsjin. Chodorkovski zelf belandde in de gevangenis. In 2013 kwam hij vrij en sindsdien leeft hij in ballingschap in Zwitserland.

