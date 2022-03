Witte Huis: Biden wil geen regimeverandering in Moskou

Rusland heeft boos gereageerd op de speech van de Amerikaanse president Joe Biden van zaterdag. Die zei in Poolse hoofdstad Warschau over de Russische president Vladimir Poetin: “Mijn god, die kan toch niet aan de macht blijven?’. Hij suggereerde daarmee dat de VS streven naar verandering van het regime in Moskou. Het Kremlin reageerde dat het aan de Russen zelf is om hun president te kiezen, en niet aan Biden.

Het Witte Huis gaf na de speech van Biden een verklaring uit dat de president niet had gedoeld op regimeverandering, maar duidelijk had willen maken dat Poetin niet de macht mag uitoefenen over zijn buurlanden. Biden had Poetin eerder al een oorlogsmidadiger genoemd, en voegde daar zaterdag ook nog de term slager aan toe. Volgens sommige diplomaten zijn de harde persoonlijke opmerkingen van Biden richting Poetin onhandig, omdat ze suggereren dat Washington de Russische president niet langer als een rechtmatig leider zien. Dat bevestigt Poetin in zijn beeld dat het de VS en Europa Rusland en hem persoonlijk bedreigen en maakt onderhandelingen over stopzetting van het geweld in Oekraïne steeds ingewikkelder.

Biden zei zaterdag bij de afsluiting van zijn tweedaagse bezoek aan Polen verder dat de wereld er rekening mee moet houden dat er nog een “lang gevecht” aankomt. “We moeten onder ogen zien dat deze strijd niet in dagen of maanden gewonnen gaat worden.” Rusland heeft “de democratie gewurgd en probeert dat ook in andere landen te doen”, aldus Biden. Hij waarschuwde Rusland om geen centimeter op grondgebied van de Navo te komen, en herhaalde dat voor de VS betrokkenheid bij de Navo ‘heilig’ is. De oorlog in Oekraïne noemde Biden een “strategische mislukking” voor de Russen. Dat Rusland met de inval Oekraïne wil ontdoen van nazi’s noemde Biden een leugen.