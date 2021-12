Winterspelen Peking onder diplomatieke hoogspanning door boycot VS. ‘Regelrechte politieke provocatie’

De Verenigde Staten zullen niet op hoog niveau aanwezig zijn bij de Olympische Winterspelen, die op 4 februari in Peking beginnen. Het gaat om politieke en diplomatieke vertegenwoordigers, de sporters mogen zelf een beslissing nemen. Nieuwszender CNN meldt dat president Joe Biden nog deze week met een verklaring komt, nadat hij eerder al hintte op zo’n diplomatieke boycot.

Nu zetten diplomaten zelden toptijden neer op de schaats, op de ski’s of in de bobslee. Bovendien was nog helemaal niet duidelijk wie er zou gaan en of er wel iemand was uitgenodigd door de Chinezen. Het prestigieuze evenement kan dus gewoon doorgaan, hooguit ontbreekt er een belangrijke Amerikaan bij de openingsceremonie. In 2008 kwam toenmalig president George W. Bush daarvoor naar de Olympische Spelen in Peking, dit jaar nam first lady Jill Biden de honneurs waar in Tokio.

Boos

Toch reageerde Peking direct boos op de mogelijkheid dat Washington straks officieel verstek laat gaan. Wegblijven zou een “regelrechte politieke provocatie” zijn, zei woordvoerder Zhao Lijian van het ministerie van buitenlandse zaken. Als het zover komt, zal China “stevige tegenmaatregelen” nemen, zei hij, zonder uit te wijden.

Om op hetzelfde niveau terug te slaan, zal China geduld moeten hebben tot 2028. Dan zijn de Zomerspelen in Los Angeles, uitgerekend de stad waar de spelen in 1984 geboycot werden door de Sovjet-Unie en de bondgenoten van het toenmalige Oostblok.

Als meer landen zich aansluiten bij het Amerikaanse initiatief, dan komt er eerder al een gelegenheid: de Zomerspelen van 2024 in Parijs. Frankrijk laat zich – in principe – graag horen als het om de mensenrechten gaat, al wil het ook goede betrekkingen houden met China. Australië, dat een sterk verslechterde relatie heeft met Peking, gaf eerder al aan dat het ook een diplomatieke boycot van de komende winterspelen overweegt.

Het lot van de Oeigoeren

De mensenrechten zijn de reden voor de betrokken landen om Peking mogelijk links te laten liggen. Dan gaat het vooral om het lot van de Oeigoeren, een onderdrukte bevolkingsgroep in de westelijke regio Xinjiang. Daar zitten naar schatting een miljoen mensen in kampen, die door China opleidingscentra worden genoemd. Mensen die er gezeten hebben vertellen over mishandeling, marteling en vernedering. Verder spelen het Chinese optreden in Tibet en Hongkong en de dreiging in de richting van Taiwan mee.

De eeuwige vraag is of sport en politiek wel met elkaar verknoopt moeten worden, maar juist rond de Olympische Spelen lijkt die discussie wel beslecht. Dat is al zo sinds de editie van 1936 in Berlijn en anders wel sinds Los Angeles en Moskou, vier jaar eerder, toen de VS en het Oostblok elkaar boycotten.

Sport en politiek

Bovendien komen juist op dit moment sport en politiek in China zeer dicht bij elkaar, in de zaak van tennisster Peng Shuai. Haar lot is onduidelijk, sinds ze een maand geleden een belangrijke oud-politicus beschuldigde van seksueel misbruik. Peng is daarna nog wel gezien en gehoord, maar het is zeer de vraag of ze vrijuit kan spreken.

Nota bene IOC-voorzitter Thomas Bach sprak onlangs via een videoverbinding met Peng, wat hem op kritiek van de vrouwentennisbond WTA kwam te staan. Het waarschijnlijk geregisseerde praatje heeft geen einde gemaakt aan de zorgen omtrent Peng – laat staan aan de kritiek op het Chinese mensenrechtenbeleid.

Lastige keuze

Als het tot een diplomatieke boycot komt, zeker van meerdere landen, staan de sporters voor een lastige keuze. Volhouden dat sport en politiek niks met elkaar te maken hebben? Toptennissers als Naomi Osaka, Serena Williams, Novak Djokovic en Roger Federer hebben zich al solidair verklaard met Peng. De Turks-Amerikaanse basketballer Enes Kanter uit zich al langere tijd zeer duidelijk over de Oeigoeren, Tibet, Hongkong en Taiwan.

Maar tennissers en basketballers gaan toch niet naar de Winterspelen. De vraag is wat de schaatsers, skiërs en biathleten doen, en ook sponsors zullen zich moeten beraden. In Nederland gaan de Jumbo-mutsen gewoon op als de schaatsers straks hun rondjes rijden, maar veel Amerikaanse bedrijven zullen - ook uit commerciële overwegingen - twijfels hebben bij het Chinese sportfestijn.

Lees ook:

Oeigoers Wereldcongres roept op om de winterspelen te verplaatsen vanwege de genocide in Xinjiang

De Olympische Winterspelen van 2022 moeten worden verplaatst van Peking naar een minder omstreden plaats. Dat stelt een mensenrechtenorganisatie die zich inzet voor het lot van de Oeigoeren, de onderdrukte bevolking in Xinjiang, in het westen van China.