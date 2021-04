Willen de Emiraten ‘positief burgerschap’ belonen, of meer surveillance?

Het is misschien het meest intrigerende ministerie ter wereld: het ministerie van mogelijkheden, geesteskind van sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, de vice-premier van de Verenigde Arabische Emiraten en de emir van Dubai. Het werd opgericht in 2019, met als opdracht te experimenteren met nieuwe ideeën om de maatschappij te verbeteren. Een van de eerste grote ideeën van het ministerie is nu gelanceerd: een puntensysteem om goed gedrag te stimuleren.

Het idee is simpel: wie zich opstelt als goede en behulpzame burger kan punten verdienen, en die punten vervolgens als betaalmiddel gebruiken. Het programma is ontwikkeld door het departement van gedragsverandering, wat onderdeel van het ministerie is. Volgens Al Maktoum zal dit ‘positief burgerschap’ aanmoedigen, wat volgens hem een van de fundamenten is van een gezonde en ontwikkelde maatschappij. Burgers kunnen punten verdienen op verschillende thema’s, waaronder ‘familie’, ‘interactie met de maatschappij’, ‘economische groei’ en ‘liefde voor het vaderland’, zo is te lezen op de site van het ministerie.

.@HHShkMohd launches the “National Behavioural Reward Programme” at Qasr Al Watan in Abu Dhabi. #UAE .

https://t.co/eIrk1w82tF pic.twitter.com/2pM7ktWsNX — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) 17 april 2021

Er is ook een speciale app gelanceerd, die onderdeel moet worden van het programma. Het is nog onduidelijk hoe het ‘goede gedrag’ van de inwoners van de Emiraten precies gemeten gaat worden. Wel is bekendgemaakt dat burgers met verschillende acties verschillende puntenaantallen kunnen scoren; volgens het ministerie zijn er al zeker negentig ‘gedragingen’ geselecteerd waar punten mee te verdienen zijn. Vooralsnog is meedoen aan het programma op vrijwillige basis.

Warmtecamera’s om zieke burgers op te sporen

Hoewel het ministerie het programma brengt als een positieve manier om de samenleving te ontwikkelen, lijkt het juist de surveillancemogelijkheden van de Emiraten verder uit te breiden. En die surveillance is niet mis: zo heeft Dubai per hoofd van de bevolking een van de hoogste aantallen bewakingscamera’s ter wereld. Tijdens de coronapandemie is er ook zwaar geïnvesteerd in warmtecamera’s om burgers op te sporen die rondlopen met koorts. Alle burgers staan ook in een uitgebreid gezichtsherkenningssysteem, dat gekoppeld is aan verdere identiteitsgegevens.

Volgens sjeik Al Maktoum is dit puntensysteem het eerste van zijn soort ter wereld, hoewel het doet denken aan China’s ‘socialekredietsysteem’, waar burgers punten kunnen verdienen door het vertonen van goed gedrag, en punten kunnen verliezen door het vertonen van asociaal gedrag. Het puntensysteem in de VAE is het eerste programma van het departement van gedragsverandering, mogelijk volgen er meer.

Lees ook:

In Dubai kan je nu zonder paspoortcontrole op het vliegtuig, een irisscan voldoet

Ingezetenen van de Emiraten kunnen met alleen een gezichts- en irisscan vertrekken vanaf het vliegveld in Dubai. Maar de toenemende surveillance in het stadstaatje baart ook zorgen.

Wie zoet is krijgt punten: maar China ziet door alle bits het bos niet meer

China probeert een sociaal kredietsysteem in te voeren door bedrijven en burgers te scoren op goed gedrag. Het komt nog niet echt van de grond.