Wildplassende vrouwen filmen is niet strafbaar in Spanje, nog niet

Andrea Rodríguez was stomverbaasd toen ze vorig jaar gebeld werd door een vriend met de boodschap dat ze op een pornosite te vinden was in een nogal opmerkelijke pose: gehurkt in een hoekje bij een gebouw om daar op een parkeerplaats te plassen. Rodríguez herkende zichzelf, maar ook buren en vriendinnen in andere filmpjes. Bij sommige zei een voice-over: ‘Wat een lelijke string zeg’, of ‘Haar in een deuropening te nemen, wat kan mij het schelen?’

De nu 34-jarige Rodríguez belde meteen met de vrouwen die ze herkende. Uiteindelijk bleken van meer dan honderd plassende vrouwen opnames op pornosites te staan. Aangezien de opnames vanuit verschillende hoeken waren gemaakt, werd duidelijk dat het om een vooropgezet plan ging op een kennelijk bekende wildplasplek tijdens een zomerfeest in het Galicische plaatsje San Cibrao. Drie camera’s legden de wildplassers van gezicht tot intieme delen vast.

De gevolgen accepteren

Opmerkelijk genoeg ziet een Galicische rechter geen misdaad in het filmen van de wildplassende vrouwen. Ze waren in een openbare ruimte, waar iedereen het recht heeft te filmen, en de video’s zouden niet als doel hebben de vrouwen te vernederen. Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep werd de aanklacht van de vrouwen vorige week door de rechter afgewezen. Volgens hem wisten de vrouwen dat ze een risico namen door op straat te plassen, dus moesten ze nu maar de gevolgen accepteren. De vrouwen, woedend en gefrustreerd, willen nu dat een hoger gerechtshof zich over de zaak buigt.

Het leidde al tot protesten in Spanje, van vrouwen die zich niet gehoord voelen in een juridisch systeem geleid door mannen. De uitspraak doet denken aan een recente rechtszaak in Pamplona. Vijf mannen die zichzelf ‘de roedel’ noemden, hadden tijdens een straatfeest een meisje in een hoek gedreven en verkracht. Nadat een lagere rechtbank de zaak had afgedaan als seksueel misbruik, oordeelde het Hooggerechtshof alsnog dat het een groepsverkrachting was – wat de mannen op aanzienlijk langere gevangenisstraffen kwam te staan.

Ook toen gingen veel vrouwen de straat op om te protesteren, waarna uiteindelijk deze zomer een wet werd aangenomen die bepaalt dat een vrouw in Spanje expliciet toestemming moet geven voor seks – de zogeheten ja-is-ja-wet. De kans bestaat dat de zaak van de wildplassende vrouwen in Galicië tot een vergelijkbare wetswijziging zal leiden. In ieder geval heeft de minister van gelijkheid, Irene Montero, zich alvast uitgesproken over de uitspraak van de rechter: ‘Foto’s nemen van een vrouw zonder haar toestemming en die verspreiden is seksueel geweld’, schreef zij op Twitter.

