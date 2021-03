‘Wil je met haar trouwen?’ Indiase rechter veroorzaakt ophef in verkrachtingszaken

Enkele duizenden feministen, mensenrechtenactivisten en bezorgde burgers stuurden een open brief aan voorzitter Sharad Bobde van het Hooggerechtshof om hun verontwaardiging te uiten en te eisen dat hij zijn uitlatingen intrekt en zijn excuses aanbiedt.

Zo zat Bobde een zaak voor tegen een 23-jarige man die ervan wordt beschuldigd dat hij een minderjarig meisje, dat verre familie is, meermaals verkrachtte. “Ben je bereid met haar te trouwen?”, vroeg de opperrechter. “Als je trouwt, kunnen we je helpen. Zo niet, dan verlies je je baan en ga je de cel in.” Verkrachting binnen het huwelijk is in India niet strafbaar.

De uitlatingen van de voorzitter van het Hooggerechtshof schokken velen, ook vanwege de dingen die de verdachte het slachtoffer, dat destijds zestien was, zou hebben aangedaan. Volgens de open brief wordt de verdachte ervan beschuldigd dat hij haar stalkte, vastbond, muilkorfde en dat hij dreigde haar te overgieten met benzine en in brand te steken. “De verkrachting kwam aan het licht toen het slachtoffer, een minderjarige scholier, zelfmoord probeerde te plegen”, aldus de brief. In een andere zaak vroeg de rechter of seks tussen een man, ook al is hij een bruut, en zijn echtgenote überhaupt als verkrachting kan worden gekwalificeerd.

Volgens de briefschrijvers zijn de opmerkingen ‘extreem problematisch’ en geven ze een verkeerd signaal af in een land waar vrouwenrechtenactivisten toch al een moeizame strijd voeren tegen misbruik en achterstelling. Bobde heeft nog niet gereageerd.

Lees ook:

Vier mannen geëxecuteerd voor groepsverkrachting studente India

Vier mannen die waren veroordeeld voor een gewelddadige verkrachting in New Delhi zijn vrijdag opgehangen. Ze waren door de hoogste Indiase rechter veroordeeld, de president heeft in januari een gratieverzoek afgewezen.

Moeder ziet ophangen verkrachters in India als gerechtigheid: ‘Vergeving is geen optie’

De verkrachters van de Indiaase studente Nirbhaya worden vrijdag opgehangen in Delhi. Haar moeder ziet dit als gerechtigheid voor de dood van haar dochter.

Hoogste tijd om het zwijgen over verkrachting te doorbreken, vindt Sohaila Abdulali

Maar al te vaak is het het slachtoffer, niet de dader, die door een verkrachting in een kwaad daglicht wordt gesteld. Daarom houden veel vrouwen hun mond. Hoogste tijd om dat zwijgen te doorbreken, aldus Sohaila Abdulali, auteur van ‘Waar we over praten als we over verkrachting praten’.