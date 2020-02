‘Wij willen het liefst van het cruiseschip af’

Het heeft wat van die film met Tom Hanks, die jarenlang vastzit op vliegveld John F. Kennedy in New York. Hij mag de VS niet in, maar hij kan er ook niet meer uit. De 1455 passagiers op cruiseschip de Westerdam weten evenmin waar ze aan toe zijn, net als de 802 bemanningsleden.

Zij dobberen sinds 1 februari op de oceaan en hebben alleen Kaohsiung in Taiwan kunnen bezoeken. De rest van de cruise is in het water gevallen. Bovendien kunnen ze voorlopig ook het schip niet af. Uit angst voor het nieuwe coronavirus zijn ze inmiddels al geweigerd in Japan (Yokohama), de Filippijnen (Manila), Guam en – het meest recent – Thailand. Holland America Line (Hal), de rederij met het hoofdkantoor in het Amerikaanse Seattle, had aangekondigd dat iedereen donderdag van boord zou kunnen in Bangkok. De opluchting onder passagiers was groot.

Tot Thailand dinsdagochtend aankondigde dat er van uitstappen geen sprake kan zijn. De angst dat er toch iemand aan boord is besmet, is groot – hoe vaak Hal ook beweert dat de Westerdam coronavrij is. Wel was Bangkok bereid brandstof, voedsel en medicijnen te leveren, maar daarvan is er genoeg.

Moeizaam contact

Aan boord zijn naar verluidt zo’n tachtig Nederlanders. Onder hen Flip Knibbe uit Landsmeer, die op zijn Facebookpagina video’s plaatst van de rust aan boord. Hij zegt dat het contact met het reisbureau moeizaam tot stand kwam. “Sommigen vinden het prima dat de reis langer duurt, maar wij willen er het liefst vanaf.” Knibbe hoopt op diplomatieke druk vanuit Den Haag en een snelle thuisvlucht, maar maakt zich verder geen zorgen.

Van de honderden Amerikanen aan boord roepen sommigen president Trump op om te hulp te schieten. Tegenover die reactie staat ook een geduldige variant. Zo benoemen andere passagiers uitdrukkelijk de bemanning, die voor 40 procent uit Filippino’s zou bestaan. “Salamat aan deze hardwerkende helden”, tweet Christina Kerby uit Californië die in de gezondheidszorg werkt. Salamat betekent bedankt in Tagalog, hoofdtaal van de Filippijnen. “Zij misten de zeldzame kans hun familie te ontmoeten in Manila. Sommigen zouden voor het eerst hun baby zien.”

Hal laat weten dat het schip nu ten zuidwesten van Taiwan vaart, in de Zuid-Chinese Zee. Er is druk overleg met diverse regeringen over de vraag waar de passagiers wel aan land kunnen. Eigenlijk was het idee een Taiwan-Japan cruise die op 15 februari zou eindigen in de haven van Yokohama. Passagiers krijgen hun geld terug, plus cruise-krediet voor een toekomstig reisje. De volgende cruise van de Westerdam, vanaf 15 februari, is afgezegd. Eerst wil Hal meer duidelijkheid over de nieuwe regels in diverse grote havens in de regio.

