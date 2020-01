‘Wij horen tot de gelukkigen; we zijn nog net vertrokken uit Wuhan’

Waar bent u nu?

“Wij horen bij de gelukkigen. Woensdagmorgen zijn mijn Filippijnse vrouw en ik met het vliegtuig uit Wuhan vertrokken naar Ho Chi Minh-stad in Vietnam, voor een vakantie die we eerder al gepland hadden.

“De controles op het vliegveld waren streng, buiten werd onze temperatuur al opgemeten en binnen nog eens in een grote scanner. In principe kunnen er nu geen vliegtuigen meer vertrekken uit Wuhan, behalve als het om een medisch team gaat of misschien om overheidspersoneel.”

Kunt u straks weer terug?

“Alle vluchten naar de stad zijn ook afgelast, als je nu probeert een andere datum te kiezen voor de terugreis krijg je als mededeling: Voor 29 februari zijn er geen vluchten mogelijk. De luchtvaartmaatschappijen nemen geen risico, ook al heeft de overheid geen datum genoemd. Die heeft gezegd: de luchthavens blijven tot nader order gesloten.

“Mijn vrouw werkt op een privé-school, die blijft langer dicht dan gepland. Ze wordt niet voor 7 februari terug verwacht. Onze vakantie zou tot 30 januari duren maar dat zal nu wel langer duren. Misschien gaan we nog naar mijn schoonfamilie in de Filippijnen.”

Hoe is de situatie in de stad?

“Treinen rijden niet meer en de wegen uit Wuhan zijn gesloten. Het station wordt nu bewaakt door militairen. Een vriend van mij probeerde met zijn auto de stad uit te komen, maar hij is bij een controlepost teruggestuurd. Anderen zijn in een Uber wel vertrokken, een paar keer gecontroleerd maar ze mochten doorrijden. Ik denk dat de Chinezen blij zijn als buitenlanders vertrekken, dan hebben ze daar in ieder geval geen zorgen meer over.

“Mijn cafés in Wuhan zijn gesloten, net als alle bars en restaurants. Dat is lastig, want Chinezen gaan heel vaak uit eten. Nu moeten ze thuis koken. De bevoorrading van winkels gaat wel door, onder strenge controles. Ik hoorde dat de schappen leeg zijn, maar vrijdag zullen er wel nieuwe goederen komen. De scholen zijn ook dicht, dat waren ze al vanwege Chinees Nieuwjaar.”

Maakt u zich zorgen?

“Niet om de volksgezondheid, wel om de kwaliteit van leven in Wuhan. Ik sta dagelijks in contact met mijn medewerkers daar. In de tijd van Sars was ik er ook al. Toen mochten mensen nog wel naar bars en restaurants, maar iedereen moest binnen zijn eigen wijk blijven. Nu is dat anders en dat is allemaal vrij plotseling aangekondigd.”

Lees ook:

Twee Chinese steden op slot om Wuhan-virus

Na Wuhan is donderdag ook de Chinese stad Huanggang op slot gegaan om verspreiding van het Wuhan-virus tegen te gaan. In de stad met 7,5 miljoen inwoners wordt het openbaar vervoer stilgelegd, gaan bioscopen dicht en mag niemand buiten de stadsgrenzen reizen.

Chinese coronavirus waarschijnlijk ontstaan in slangen

De eerste resultaten van Chinees onderzoek van het nieuwe coronavirus wijzen toch naar de vismarkt in de stad Wuhan. Daar wordt niet alleen vis verhandeld, maar ook levende dieren, waaronder slangen. En die zijn de meest waarschijnlijke bron van het virus dat inmiddels zeventien levens heeft geëist.