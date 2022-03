De situatie in Charkov, de tweede stad van Oekraïne, is schrikwekkend, zegt Inna Achkasova. “We worden voortdurend bestookt. Bommen en raketten vallen op onze stad.”

Volgens de autoriteiten zijn inmiddels vijfhonderd flats beschadigd of verwoest. Het Russische leger bombardeert niet alleen buitenwijken, maar ook het centrum van de stad: sommige straten zijn er verworden tot spookstraten. De zwaarst getroffen wijk is Saltovka in het noordoosten van de stad. “Daar wonen heel veel mensen. Zij lijden er”, aldus Inna Achkasova.

De inwoonster kan horen dat de luchtverdediging van Charkov zich niet onbetuigd laat: de Oekraïners verdedigen zich fel, zegt ze.

In de afgelopen twintig dagen ontvluchtten honderdduizenden mensen het oorlogsgeweld. Achkasova besloot te blijven. “De ouderen en eenzamen die achterblijven hebben hulp nodig”, zo verklaart ze. Voorheen werkte Achkasova vrijwillig mee aan hulpprojecten voor getroffenen in het oorlogsgebied in de Donbas. Nu helpt ze haar stadgenoten.

Leven gaat door

In een deel van Charkov gaat het gewone leven enigszins door, vertelt ze. Weliswaar zijn de meeste winkels dicht, maar supermarkten en apotheken functioneren en worden nog bevoorraad. In de wijken die onder vuur liggen is het anders. Daar proberen mensen te overleven in kelders of in metrostations. Zij hebben behoefte aan basale zaken, zoals water, voedsel en hygiënische producten.

Deze spullen worden geleverd vanuit het westen van Oekraïne. Achkasova neemt de goederen in ontvangst, sorteert ze, en maakt er handzame pakketten van. Die worden vervolgens rondgereden door de mensen uit haar netwerk. “Wij doen wat mensen in de achterhoede behoren te doen”, zegt ze.

Naast de bewoners steunt Achkasova ook de militairen. Zo knoopt ze camouflage-netten voor het leger in elkaar. “Het is belangrijk voor onze militairen dat ze weten dat we hen steunen.”

Achkasova woont in een vrijstaand huis. Als ze in de tuin staat, voelt ze de grond trillen van de explosies. Een bevriend gezin trok bij hen in, nadat hun huis in het stadscentrum zwaar beschadigd werd. “We verblijven zo veel mogelijk in de centrale kamer, maar garantie dat we niet worden getroffen is er niet.” Vluchten naar de kleine kelder onder het huis is geen optie, want die is te krap en heeft maar één uitgang. “Als we onder puin worden bedekt komen we er nooit meer uit.”

De dood kwam al dichtbij. Joelia, een dochter van vrienden die eerder net als Inna Achkasova actief was in de opvang van vluchtelingen uit de Donbas, stierf tijdens het bombardement op het provinciehuis van Charkov, eind februari.

De volwassen kinderen van Achkasova zijn inmiddels in veiligheid gebracht. Maar haar echtgenoot, programmeur Sergej, wil ook niet weg. Het aanbod van zijn bedrijf om in veilig gebied te gaan werken weigerde hij. Sinds een paar dagen traint hij met de territoriale strijdkrachten. “Sergej is een vredig mens, maar is een man en wil zijn stad verdedigen.” Sergej is fit, want hij loopt marathons, maar hoe het gesteld is met zijn psychische staat van paraatheid weet Inna Achkasova niet. “Dat weet je pas als je je eerste gevecht meemaakt. Maar hij is vastberaden. We moeten ons verzetten, want anders bestaat er straks geen Oekraïne meer.”