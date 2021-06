Wie zijn de Wit-Russen die de EU op de sanctielijst plaatst?

De sancties jegens Wit-Rusland zijn deze week verder aangescherpt, zo werd donderdagavond op de EU-top bevestigd, met als doel het regime van president Aleksandr Loekasjenko ‘de duimschroeven aan te draaien’. Het land wordt daarmee gestraft voor de ‘vliegtuigkaping’ van een Ryanairvlucht in mei, waarbij de Wit-Russische journalist Roman Protasevitsj en zijn vriendin van boord werden gehaald en opgesloten – gisteren werd bekend dat ze inmiddels onder huisarrest staan in Minsk.

Naast nog eens 78 individuen (totaal: 166) staan er nu ook acht extra (staats)bedrijven (totaal: 15) op de sanctielijst van Brussel. Daaronder ook opmerkelijke namen.

Viktor Chrenin

Minister van defensie Viktor Chrenin. Beeld AP

Viktor Chrenin is het schoolvoorbeeld van een militair van het oude Sovjetstempel: gouden nestels op een donkergroen uniform, een borst die volhangt met glinsterende medailles, een blik die altijd op ernstig staat. Sinds januari 2020 werkt hij als minister van defensie in Loekasjenko’s kabinet. In die rol was hij mede verantwoordelijk voor het neerslaan van de protesten na de presidentsverkiezingen van afgelopen augustus. Ook bij de gedwongen omleiding van de Ryanair-vlucht waar Roman Protasevitsj op zat, had Chrenin een rol door een straaljager op het toestel af te sturen.

Michaïl Goetserijev

Michaël Goetserijev. Beeld EPA

Michaïl Goetserijev is de vreemde eend in de bijt op de Brusselse sanctielijst, voornamelijk omdat hij niet Wit-Russisch maar Russisch is. Naast een intieme persoonlijke band met Loekasjenko bouwde de 63-jarige Rus de afgelopen decennia een zakenimperium op, waardoor hij volgens de meest conservatieve schattingen inmiddels goed zou zijn voor 2,5 miljard dollar. Sinds 2002 is hij een vaste waarde in de jaarlijkse Forbes-lijst met 200 rijkste Russen.

Zijn belangrijkste bron van inkomsten vormen bedrijven in de kalium- en kunstmestsector, maar daarnaast is Goetserijev ook actief in de energiesector en bezit hij onder meer zakencentra, benzinestations, oliedepots, hotels en een terminal van het vliegveld in Minsk. Een van zijn bedrijven, Slavkali, dat momenteel een kaliumchloride-mijn aanlegt in de buurt van Ljoeban, is klaarblijkelijk zo belangrijk voor de regering in Minsk dat Loekasjenko het stadje in het zuiden van het land naar Goetserijev wil vernoemen.

Dzmitry Loekasjenko

Dzmitry Loekasjenko. Beeld Maxim Guchek/BelTA/TASS

Als middelste van de drie zoons van president Loekasjenko groeide Dzmitry Loekasjenko uit tot een succesvol zakenman en voorzitter van de Presidentiële Sport Club. Volgens Brussel weet de 41-jarige zoon ‘middels deze instantie zaken te doen en heeft hij controle over een aantal andere bedrijven’. Daarnaast ‘was hij aanwezig bij de geheime beëdiging van Aleksandr Loekasjenko in september 2020'. Dzmitry was tot voor kort de enige van de drie zoons van Loekasjenko die nog niet op de sanctielijst stond.

Lilia Loekasjenko

Lilia Loekasjenko

Wederom een familielid. Ditmaal de schoondochter van president Loekasjenko, getrouwd met oudste zoon Viktor die de EU eerder al op de sanctielijst plaatste. Lilia houdt zich voornamelijk bezig met onroerend goed. Via het bedrijf Dana Astra werkt zij onder meer mee aan de ontwikkeling van Minsk World, een commercieel vastgoedcomplex in de hoofdstad met een prijskaartje van 3,5 miljard dollar.

Aljaksej Aleksin

Aljaksej Aleksin.

Een oligarch met belangen in talloze sectoren, uiteenlopend van olie, vastgoed, retail, tabak, energie tot de financiële sector. Naar verluidt is hij een goede vriend van de president zelf en diens oudste zoon Viktor. Ook zou Aleksin het brein zijn achter het eerste door de staat gesteunde particuliere militaire bedrijf in Wit-Rusland: GardServis.

Bedrijven:

Op de lijst met bedrijven die de EU voortaan in de ban doet, prijken voornamelijk grote staatsbedrijven die directe banden met het regime hebben. Onder die bedrijven bevindt zich onder meer BelAZ, een van de grootste wereldwijde producenten van vuilniswagens en grote vrachtwagens. In 2018 draaide het bedrijf nog een omzet van bijna één miljard dollar en had het circa 10.000 werknemers. Loekasjenko noemde BelAZ onlangs een ‘echt Wit-Russisch merk’ en ‘onderdeel van het nationaal erfgoed’.

Zo’n zelfde warm gevoel krijgt de potentaat ook van MAZ, een van de grootste autofabrieken van het land. Volgens Loekasjenko is het bedrijf ‘een van de belangrijkste industriële ondernemingen van het land’. Bij de onderneming werken een kleine 17.000 werknemers en de stadsbussen die er uit de fabrieken rollen, rijden onder meer in Rusland, Estland, Oekraïne, Servië en Polen. Tijdens de protesten van vorig jaar augustus werden meerdere werknemers in de bedrijfsgebouwen van MAZ opgesloten om te voorkomen dat ze deel konden nemen aan de demonstraties tegen Loekasjenko.

De Novaja Naftavaja Kampanja is het enige particuliere bedrijf dat olieproducten vanuit Wit-Rusland naar het buitenland mag exporteren. Een unicum voor een land waar bedrijven in de belangrijke sectoren van de economie altijd in handen van de staat zijn. NNK is dan ook eigendom van Mikalaj Varabej, een oligarch die er nauwe banden met Loekasjenko op nahoudt. Geraffineerde olieproducten gelden als de belangrijkste inkomstenbron van het Wit-Russische regime: in 2019 verdiende Minsk ruim 6,5 miljard dollar aan de export ervan. Oekraïne, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland zijn de grootste afnemers op dat gebied.

