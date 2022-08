Wie zat erachter? De explosies op de Krim blijven in nevelen gehuld

De grote explosie op de Krim blijft in nevelen gehuld, ook nu de rookwolken al lang zijn opgetrokken. Dinsdagmiddag waren maar liefst twaalf harde knallen te horen op het vliegveld bij Novofedorivka, vlakbij Sebastopol. Het vliegveld wordt door het Russische leger gebruikt als basis voor luchtaanvallen op Oekraïens gebied. Het munitiedepot van het vliegveld werd uiteindelijk in de grootste explosie opgeblazen. Oekraïne heeft de vernietiging van het munitiedepot niet opgeëist, maar Kiev wekte wel de indruk er iets mee te maken te hebben.

Minstens één persoon kwam om het leven en meerdere mensen raakten gewond bij de explosies. Het Russische leger meldt dat de schade aan het vliegveld beperkt is, Oekraïne zegt dat er meerdere vliegtuigen en mogelijk ook helikopters zijn verwoest. Volgens de Russen waren de explosies het gevolg van een ongeluk in het munitiedepot op het vliegveld; de explosies zouden door een kleine brand zijn ontstaan.

Dat was ook de verklaring die Rusland in april gaf voor het zinken van vlaggenschip de Moskva in de Zwarte Zee. Het Oekraïense ministerie van defensie reageerde na de explosies op de Krim met sarcastische toon op sociale media en zei niet te weten waardoor de brand is ontstaan, maar raadde de Russen wel aan de brandveiligheidsmaatregelen in acht te nemen en niet te roken in munitiedepots.

Werk van Oekraïense partizanen

De explosies vonden plaats op 200 kilometer van de frontlinie, wat verder is dan Oekraïense raketaanvallen gewoonlijk reiken. Volgens verschillende media hebben ooggetuigen geen raketgeluiden gehoord voorafgaand aan de explosies. Het aanvallen van de Krim door Oekraïne zou een grote stap zijn. Dmitri Medvedev, voormalig president en nu vicevoorzitter van de veiligheidsraad, heeft impliciet gedreigd met een atoomoorlog als Oekraïne overgaat tot een offensief op de Krim.

Een naaste adviseur van president Volodimir Zelenski, Michail Podolyak, zei tegen internationale media dat de explosies waarschijnlijk het werk zijn van Oekraïense partizanen, gewone burgers die zich verzetten tegen de Russische bezetting. Eind vorige maand werd in Sebastopol de Viering van de Russische vloot – een nationale feestdag in Rusland – verstoord door een droneaanval door de partizanen met geïmproviseerde explosieven. Vijf Russische militairen raakten gewond.

Zelenski reageerde in zijn nachtelijke toespraak voor het Oekraïense volk alleen impliciet op de explosies op de Krim, maar wel met harde taal. Hij stelde dat de bevrijding van de Krim een oorlogsdoel van Oekraïne is. “Deze oorlog begon in 2014 op de Krim, en zal ook eindigen op de Krim – maar dan met haar bevrijding”, aldus Zelenski.

Een eind ten noorden van de Krim, vlakbij Zaporizja, zijn dinsdag dertien Oekraïners omgekomen toen de Russen de dorpen Nikopol en Marganets onder vuur namen met raketten. Volgens de gouverneur van de regio kwamen er tientallen Russische raketten neer in woonwijken. De Russen hebben nog niet gereageerd op deze berichten.

