Wie wil er een gokje wagen op de woningmarkt van Delhi?

Een huis kopen in Delhi heb ik allang opgegeven. Niet te betalen, of veel te ver buiten de wijken waar ik zou willen wonen. Maar gewoon een beetje vrijblijvend foto’s kijken op de Indiase variant van Funda, dat is een universele hobby. En dan stuit je al gauw op de veelvoorkomende, opmerkelijke bijsluiter: ‘banklening niet mogelijk’. Oftewel, het volledige bedrag moet contant afgerekend worden. Een teleurstellende mededeling, want het zijn meestal juist de meer betaalbare woningen waar dit voor geldt. Dat is niet voor niets: deze woningen zijn zonder vergunning gebouwd. En als je er een koopt, dan ben je niet de eigenaar, maar enkel gemachtigd er te wonen.

Ik geef het toe: we hebben het weleens overwogen. Op deze manier zou je voor minder dan een ton soort-van-eigenaar kunnen zijn van een centraal gelegen appartement. En regelmatig worden dit soort illegaal gebouwde verdiepingen of zelfs volledige wijken achteraf gelegaliseerd door de overheid, vooral in verkiezingstijd. Dan ben je van gemachtigde in één klap eigenaar, en is je woning meteen vijf keer zoveel waard.

Niet zo gek dus dat veel mensen dit risico nemen. Er wonen naar schatting vier miljoen Delhiërs in illegaal gebouwde wijken, variërend van sloppen- tot villawijken. Aan faciliteiten ontbreekt het er niet – de inwoners hebben gezamenlijk waterleidingen, gasaansluitingen en elektriciteit geregeld.

Fabrieksbrand

Maar voor mijn Hollandse braafheid zijn de risico’s toch iets te overweldigend. De kans bestaat dat de overheid op een dag in plaats van met eigendomspapieren aan de deur klopt met een bulldozer. Ook kun je onmogelijk nagaan of een gebouw zonder bouwvergunning wel aan bepaalde veiligheidseisen voldoet.

Daar werden we begin december aan herinnerd door een tragische fabrieksbrand, waarbij bijna vijftig arbeiders om het leven kwamen. Er bleken drie illegale verdiepingen op het gebouw te staan, en er waren achttien illegale elektriciteitsmeters met open bedrading waar de vonken regelmatig vanaf sprongen. Later die maand stierven negen inwoners, onder wie drie kinderen, in een brand in een illegaal gebouwd woonhuis.

Stroomschokken

Niet dat legale huizen altijd zo veilig zijn. In onze vorige woning kwamen er vier elektriciens aan te pas en moesten we maandenlang zeuren bij de huisbaas, voordat we konden douchen zonder stroomschokken. Vervolgens vloog de geiser in de keuken met een luide knal spontaan in brand – gelukkig terwijl we thuis waren, zodat de boel snel was geblust. En dat was slechts een van de redenen voor onze laatste verhuizing.

Wat er gebeurt wanneer Delhi getroffen wordt door de grote aardbeving die volgens veel experts onvermijdelijk is, daar denken we maar niet aan. Een vriendin, die in een van Delhi’s welvarende buurten een fortuin aan huur betaalt, liet onlangs de barsten in de muren van haar gloednieuwe appartement zien.

Maar ik denk dat we toch nét iets veiliger zitten dan de mensen in de meeste illegale wijken, met hun extra verdiepingen en zwakke funderingen. En wanneer de stroomschokken en barsten in de muren wat te veel worden, kunnen we makkelijk verhuizen. Dan maar geen ‘eigen’ huis.

Uitdijende metropolen bieden een groeiend deel van de wereldbevolking onderdak. Hoe houden de mensen het daar leefbaar? Trouw-correspondenten doen ­wekelijks verslag uit hun eigen ­megastad.