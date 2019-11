Wie vermoordde Daphne Caruana Galizia? Het antwoord op die vraag komt steeds dichterbij. Ruim twee jaar nadat de Maltese journalist door een autobom om het leven werd gebracht, sluit het net zich rond de dader(s). Volgens de krant Malta Today blijkt uit uitgelekte telefoongesprekken dat de rijke Maltese zakenman Yorgen Fenech 450.000 euro betaald heeft om de journaliste te laten vermoorden. Fenech is inmiddels gearresteerd en verhoord. Ook de man die de geluidsopnames in zijn bezit heeft, wordt vrijdag ondervraagd. Het gaat om taxichauffeur Melvin Theuma die zegt gesprekken met Fenech te hebben opgenomen met zijn mobiele telefoon.

Uit die opnames zou blijken dat de Maltese zakenman via de taxichauffeur de drie mannen die de moord hebben uitgevoerd, heeft betaald. De drie werden vlak na de aanslag in oktober 2017 opgepakt, hun proces moet nog beginnen. Theuma werd vorige week gearresteerd , maar kreeg maandag gratie in ruil voor informatie. Fenech heeft nog geprobeerd op zijn jacht te verlaten maar werd toch opgepakt.

Hij zou op zijn beurt nu naar de stafchef van de premier wijzen. Volgens Fenech zou deze Keith Schembri het brein achter de moord zijn. Of Fenech deze beschuldiging ook daadwerkelijk heeft geuit is nog niet bevestigd. De politie van Malta waarschuwt voor te veel speculatie. Feit is wel dat Schembri inmiddels ook is gearresteerd in verband met het onderzoek naar de moord. Ook is duidelijk dat de twee elkaar goed kenden en ook de laatste tijd veel met elkaar hebben getelefoneerd. De twee hebben altijd ontkend iets verkeerds te hebben gedaan.

De hand boven het hoofd gehouden

De stafchef en de zakenman worden beiden in verband gebracht met het witwassen van geld. Schembri richtte in Panama een vennootschap op, werd duidelijk na onderzoek van het journalistenplatform ICJJ dat in 2016 de Panama Papers openbaar maakte. Net als minister Konrad Mizzi, die inmiddels ook ontslag heeft genomen. In die documenten dook ook een derde bedrijf op, Egrant, dat door journaliste Caruana Galizia werd gelinkt aan de vrouw van premier Joseph Muscat. Vlak na de publicatie over Egrant werd de journaliste vermoord. De constructie van de vennootschappen zou volgens Caruana Galizia zijn bedoeld voor het wegsluizen van smeergeld dat de Maltese politici zouden ontvangen in een omvangrijke energiedeal met Azerbeidzjan. Het bedrijf 17 Black zou daarbij als vehikel zijn gebruikt. En daar komt Fenech in beeld. Want onlangs werd duidelijk dat hij de directeur is van dat bedrijf.

Dat het onderzoek naar de moord op de journaliste - die tijdens haar leven heel wat corruptiezaken op Malta blootlegde - nu pas op gang komt valt ook de premier te verwijten, vindt een groep Europarlementariërs. Onder meer de Groenen willen onderzoeken of Joseph Muscat betrokkenen de hand boven het hoofd heeft gehouden. Het Europees Parlement besloot donderdag tot het sturen van een missie naar Malta om de staat van de rechtsstaat in het EU-land te onderzoeken.

Niet lang na de moord op Caruana Galizia stuurde het Europees Parlement ook al een missie. Die concludeerde toen dat er grote zorgen waren over de onafhankelijkheid van het onderzoek naar de moord. Het parlement zei vorig jaar niet te rusten voordat de verantwoordelijken voor de moord op zijn berecht.

Vince Muscat vroeg om gratie Een van de uitvoerders van de moord op journalist Daphne Caruana Galizia gaf in april 2018 details over de moord aan de politie in de hoop te worden vrijgelaten. Dat verzoek om gratie van deze Vince Muscat – geen familie van premier Joseph Muscat - werd afgewezen. Persbureau Reuters heeft deze informatie al sinds vorig jaar in bezit maar besloot niet tot publicatie over te gaan om het onderzoek niet in de weg te zitten. De twee andere verdachten van de uitvoering van de moord –de broers Alfred en George Degiorgio- hebben ontkend schuldig te zijn. Het proces tegen de drie is nog niet begonnen. Muscat zou de politie hebben verteld dat hij en de twee andere verdachten 150.000 euro per persoon hebben gekregen voor het plegen van de moord. De bom die ze gebruikten om de journalist te doden zou hen door de Italiaanse maffia zijn geleverd. Muscat’s vrouw vindt het onrechtvaardig dat de taxichauffeur Melvin Theuma wel gratie heeft gekregen en haar man niet. Theuma die vorige week werd gearresteerd in verband met illegaal gokken, bood informatie over de moord op Caruana Galizia aan in de hoop te worden vrijgelaten. Maandag werd hem door de premier gratie verleend. Theuma zou als tussenpersoon tussen de opdrachtgevers en de uitvoerders van de moord hebben opgetreden. “Het is onrechtvaardig dat Theuma bewijslast mag leveren tegen Vince, terwijl Vince degene was die de politie naar Theuma heeft geleid”, zei Pauline Muscat donderdag. “Hij is degene die gratie zou moeten krijgen en niet Theuma.”

Piepend en krakend komt het moordonderzoek op Malta in beweging

Opgestapte ministers en een gearresteerde zakenman. Na twee jaar lijkt er eindelijk schot te zitten in het onderzoek naar de moord op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia.