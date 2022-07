Wie tijdelijk in Oekraïne verbleef heeft niet zomaar recht op hulp

Mensen die met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne woonden, kunnen vanaf deze week in Nederland niet zomaar meer terecht bij de gemeentelijke opvang die voor Oekraïense vluchtelingen is ingericht. Dat heeft het kabinet dinsdag bekend gemaakt.

Tot nu toe konden zogeheten ‘derdelanders’, die bijvoorbeeld met een studenten- of werkvisum in Oekraïne verbleven, in Nederland gebruik maken van dezelfde faciliteiten als vluchtelingen met een Oekraïens paspoort. Ook tijdelijke inwoners van Oekraïne vielen in Nederland onder de zogenoemde Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) die de opvang van Oekraïense vluchtelingen regelt. Daarom kregen ook zij hier onder meer leefgeld en zorg.

Vanaf dinsdag brengt het kabinet daar verandering in. Derdelanders die zich vóór 19 juli inschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) blijven recht houden op bescherming, maar een nieuw beroep op de RTB door mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne is niet meer mogelijk.

Mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne die zich nu nog melden in Nederland moeten terugkeren naar hun land van herkomst, of - wanneer dat niet veilig kan - een asielaanvraag doen.

‘Signalen van mogelijk misbruik’

Het kabinet scherpt de regeling aan omdat de IND, de veiligheidsregio’s en de gemeenten een stijging zien in het aantal derdelanders dat via andere Europese landen naar Nederland komt. Volgens het ministerie van justitie en veiligheid is dit waarschijnlijk te wijten aan het feit dat mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning in die landen niet onder richtlijnen voor Oekraïense vluchtelingen vallen en dus van minder faciliteiten gebruik kunnen maken. Een reis naar Nederland zou voor hen daarom aantrekkelijk zijn.

Daarbij kreeg het ministerie ‘signalen van mogelijk misbruik’ van de regeling. Volgens een woordvoerder valt dan bijvoorbeeld te denken aan twijfels over de waarachtigheid van een studentenvisum.

Dat er daadwerkelijk sprake is van fraude kan het ministerie niet hardmaken, maar de signalen speelden wel een rol bij de beslissing de hulp aan Oekraïense vluchtelingen te beperken tot mensen met een Oekraïens paspoort.

Doorverwezen naar het toch al overvolle Ter Apel

De nieuwe regeling gaat van de ene op de andere dag in, tot verbazing van hulporganisatie Vluchtelingenwerk. Woordvoerder Martijn van der Linden zegt te vrezen voor onduidelijkheid bij de gemeenten, met praktische problemen schrijnende situaties als gevolg.

De gemeenten zullen vanaf nu met hulp van de IND moeten bepalen of iemand recht heeft op hulp van de gemeente, terugkan naar het land van herkomst of naar Ter Apel moet worden verwezen om daar een asielaanvraag te doen. “De aanscherping gaat over mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne”, zegt Van der Linden, “Maar wie een permanente verblijfsvergunning had, heeft ook na dinsdag nog recht op opvang in de gemeente.”

Vluchtelingenwerk vreest dat niet elke gemeente direct dat onderscheid goed zal kunnen maken, met als gevolg dat er meer mensen dan nodig naar het toch al overvolle Ter Apel zullen worden gestuurd.

