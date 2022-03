Wie op de sanctielijst staat, kan in Toscane fluiten naar zijn villa

De luxueuze Villa Cacciarella staat op een spectaculaire locatie: een helling vol diepgroene struiken en bomen die afloopt naar zee. De eigenaar heeft een weids uitzicht over de blauwe golven en kan in de verte het eilandje Giglio zien liggen. “Die villa is binnen onze gemeente echt een klasse apart”, vertelt Francesco Borghini, de burgemeester van Monte Argentario. “Er is al enkele jaren een verbouwing gaande, die tientallen miljoenen euro’s kost.”

Maar eigenaar German Chan zal voorlopig waarschijnlijk niet van dit paradijselijke onderkomen kunnen genieten. Omdat de Russische investeerder in eigen land zeer invloedrijk is, staat hij op de EU-sanctielijst. En dat betekent dat de Italiaanse autoriteiten beslag kunnen leggen op de crèmekleurige villa.

Oligarchen, artiesten en een koningspaar

Sinds de oorlog in Oekraïne vorige maand begon, zit Italië hard achter de eigendommen van Russische oligarchen aan die vanwege hun banden met president Vladimir Poetin op de zwarte lijst zijn gezet. Het kleine team van het ministerie van financiën dat over de handhaving van de sancties gaat, heeft het superdruk. De steenrijke Russen hebben namelijk nogal wat kostbare roerende en onroerende goederen in dit land. Ze zijn duidelijk dol op de warme zomers, schitterende baaien, exclusieve jachthavens en visrestaurants met kelders vol superieure wijnen.

Beeld Bart Friso

Een van de favoriete oorden van de oligarchen is Monte Argentario, een rotsachtig schiereiland dat met smalle landtongen aan de kust van Toscane zit vastgeplakt. Bekende artiesten en geslaagde ondernemers uit Rome ontvluchten hier de stadse hitte. Ook koningin Juliana en prins Bernhard hadden hier een huis. “We zijn populair bij duikers”, vertelt burgemeester Borghini in het gemeentehuis aan de Boulevard van de Stuurlieden. “En we hebben drie jachthavens met plek voor boten tot 80 meter.”

Poetins jeugdvriend en judomaatje

Niet alleen Chan kocht op dit mediterrane pareltje een huis voor 18 miljoen. Ook Igor Rotenberg bezit er een duur pand. Dat ontdekte de Russische krant Novaja Gazeta na een zoektocht langs allerlei anonieme offshorebedrijven.

Igor is de zoon van Arkadi Rotenberg, een jeugdvriend en judomaatje van Poetin. Arkadi Rotenberg heeft zijn geschatte vermogen van bijna 3 miljard euro met gasleidingen en in de bouw vergaard. Zijn zoon beheert tolsystemen en zit eveneens in de gasindustrie.

Al meer dan 700 miljoen euro aan bezittingen zijn bevroren

Het eigendom van Igor Rotenberg in Monte Argentario is een klassieke Toscaanse villa met zwembad en tennisbanen, omringd door 220 hectare grond met olijfbomen. Aan beide kanten van het smeedijzeren toegangshek met bloemmotief staan hoge cipressen en bloeien rozemarijnstruiken.

Buurvrouw Francesca Di Feo, die op de lange toegangsweg haar poedel uitlaat, zegt dat ze de Rus nooit heeft ontmoet. “We zien in de zomer weleens een paar Mercedesbusjes met van die donkere ruiten langsrijden. Dat is alles.”

Igor Rotenberg staat op de sanctielijst, dus op dit landgoed moet eveneens beslag worden gelegd. Daarmee wordt de reeks eigendommen binnen de Italiaanse grenzen waar de gesanctioneerde oligarchen niet meer bij kunnen, en die ze dus ook niet kunnen verkopen of verhuren, steeds indrukwekkender: de Italianen hebben nu al voor meer dan 700 miljoen euro aan bezittingen bevroren.

Alleen al het 143 meter lange Sailing Yacht A is ruim een half miljard waard. Het ligt in Triëst en is van Andrej Melnitsjenko, die vooral met kolen en kunstmest een geschat vermogen van ruim 11 miljard euro heeft opgebouwd. De agenten van de Guardia di Finanza lieten in een filmpje zien hoe ze op 11 maart aan boord van het futuristisch ogende, grijze superjacht gingen.

Een paar zomers terug konden ze zich in Monte Argentario nog aan dit strakke zeiljacht – waarop de hoogste mast 100 meter boven het wateroppervlak uitsteekt – vergapen. “Het schip was te lang voor onze jachthavens”, herinnert burgemeester Borghini zich. “Het ging voor anker.”

Kosten voor de Italiaanse overheid

Eerder al had het ministerie van financiën beslag gelegd op een villa van parlementslid Oleg Savtsjenko in de Toscaanse stad Lucca, net als op de villa van tv-presentator Vladimir Solovjov aan het Comomeer. Staalbaron Aleksej Mordasjov kan in de jachthaven van Imperia niet aan boord van zijn luxe jacht Lady M, waar een prijskaartje van 65 miljoen euro aan hangt. Ook de Lena van oliemagnaat Gennadi Timtsjenko vaart niet meer langs de Italiaanse Riviera; het jacht ligt in San Remo aan de ketting.

Zolang er op de extreem dure boten beslag ligt – in eerste instantie voor zes maanden – draait de Italiaanse overheid voor de kosten op: honderdduizenden euro’s aan liggeld en aan salarissen voor de bemanningen, die op zulke grote jachten altijd aanwezig moeten zijn.

Marmeren bankje betaald door Chan in de gemeente Monte Argentario. Beeld Pauline Valkenet

Burgemeester Borghini maakt zich geen zorgen over de impact die het wegblijven van Chan en Rotenberg op zijn schiereiland kan hebben. “We hebben hier zomers 32.000 gasten. Twee Russen meer of minder maken geen verschil. Rotenberg droeg sowieso nauwelijks aan de lokale economie bij. Chan doet het met zijn verbouwing wat dat betreft iets beter. En ziet u die rij zalmroze bankjes van marmer, tussen de palmen op de boulevard? Die kostten 54.000 euro. Dat bedrag heeft Chan ons cadeau gedaan.”

Lees ook:

Hoeveel Russisch geld zit er in Nederland? Niemand die het écht weet

Jarenlang verwelkomde Nederland de miljarden van Russische bedrijven en oligarchen. Kritische vragen werden nauwelijks gesteld. Het achterhalen en bevriezen van die miljarden onder sancties zal niet eenvoudig zijn.