Wie maakt de meeste kans om Liz Truss op te volgen?

Nu Liz Truss is opgestapt, zal iemand het gehavende stokje van het leiderschap van de Conservatieven moeten overnemen. En snel ook: Sir Graham Brady, voorzitter van het 1922-comité – dat de regels van de partij handhaaft – heeft bevestigd dat de verkiezingen voor de nieuwe partijleider vóór 28 oktober afgewikkeld moeten zijn.

Tot maandag kunnen kandidaten genomineerd worden voor het leiderschap. Alle kandidaten die vervolgens de steun van minstens honderd parlementariërs krijgen, gaan door naar de volgende ronde. Als slechts één kandidaat deze drempel haalt, wordt die de premier. Als er meer dan één kandidaat overblijft, dan mogen de grofweg 150.000 leden van de Conservatieve Partij via een onlinestemming hun oordeel vellen.

Oude bekenden op het stembiljet

Voorlopig lijkt het erop dat de partij het kiesbiljet van de leiderschapsverkiezingen van deze zomer weer uit de papierbak kan halen; met uitzondering van Truss wordt van bijna alle kandidaten verwacht dat ze zich weer verkiesbaar zullen stellen.

Onder hen zijn oud-minister van financiën Rishi Sunak, fractieleider van de partij Penny Mordaunt, oud-minister van binnenlandse zaken Suella Braverman en staatssecretaris voor internationale handel Kemi Badenoch. De huidige minister van defensie, Ben Wallace, wordt door zijn aanhangers ook aangeprezen als mogelijke opvolger. Vooralsnog heeft niemand zijn of haar kandidatuur officieel bevestigd. Over de huidige minister van financiën Jeremy Hunt en de minister van veiligheid Tom Tugendhat, die de vorige keer allebei ook meededen, gaat het gerucht dat ze ditmaal geen poging zullen wagen.

Waarschuwingen voor een ‘sprookjes-economie’

De Britse wedkantoren, die net zo graag speculeren over de perikelen van de politiek als over sport, geven Rishi Sunak en Penny Mordaunt de meeste kans. Tijdens de vorige leiderschapsverkiezingen waren beiden aanzienlijk populairder dan Truss, totdat Truss in de laatste ronde als tweede na Sunak eindigde en vervolgens werd verkozen door de partijleden.

Voor Sunak is dit nu een tweede kans. Zes weken geleden leek zijn politieke carrière voorlopig ontspoord, nu is hij mogelijk de man die de partij uit het slop moet trekken. Zijn waarschuwing dat Truss’ economische plannen niks meer waren dan een ‘sprookjes-economie’ werden aanvankelijk belachelijk gemaakt, maar toen er paniek uitbrak op de Britse financiële markt om diezelfde ‘Trussonomics’ werden Sunaks woorden opeens geroemd als vooruitziend.

Sunak blijkt echter minder populair onder de partijleden, een afweging die de Conservatieve parlementariërs mogelijk ook meenemen. Dat kan ertoe leiden dat Mordaunt meer kans maakt.

Boris Johnson als de populairste keuze

Naast koplopers Sunak en Mordaunt gokken de Britse bookmakers ook op de terugkeer van nog een oude bekende: oud-premier Boris Johnson. Volgens The Times overweegt Johnson opnieuw een gooi naar het premierschap te doen. Bij wedkantoor Ladbrokes krijg je voor elke ingelegde pond slechts 3 pond terug als dat hem lukt.

De oud-premier is momenteel op vakantie in de Caraïben, maar mogelijk breekt hij die voortijdig af. Het Britse peilingbureau YouGov meldde eerder deze week dat Johnson de populairste keuze is onder de leden van de Conservatieve Partij: 32 procent ziet hem graag opnieuw als premier.

Sommige parlementariërs sluiten zich daarbij aan. ‘Ik hoop dat je van je vakantie hebt genoten baas. Tijd om terug te komen’, spoorde minister van handel James Duddridge de oud-premier aan op Twitter.

De hashtag bringbackboris werd donderdag door meerdere Conservatieve parlementariërs gedeeld. De terugkeer van Boris Johnson is een vooruitzicht waar niet iedereen op zit te wachten. Volgens een journalist van The Guardian vertrouwde een parlementariër haar toe dat als Johnson opnieuw premier wordt, hij ‘onmiddellijk naar Labour zal overlopen’.

Lees ook:

Waarom de omstreden Britse belastingverlaging toch is geschrapt

Het schrappen van de hoogste Britse belastingschijf gaat niet door. De maatregel was simpelweg te impopulair. De regering van premier Liz Truss leek lang doof voor het sentiment in het land.

Truss zegt ‘sorry’, maar de financiële chaos zal lang nadreunen in het Verenigd Koninkrijk

De Britse premier Liz Truss probeert politiek te overleven, terwijl haar regering tracht het verloren vertrouwen terug te winnen. Maar de aangerichte schade kan nog lang doorwerken.