Wie lijmt er cowboyhoedjes op de duiven van Las Vegas?

Ongeveer een week geleden vielen ze een bewoner van Las Vegas voor het eerst op: twee duiven met rode cowboyhoedjes op. Het nieuws nam al snel een hoge vlucht; op sociale media zijn video's van de vogels inmiddels miljoenen keren bekeken.

Bij al die aandacht blijft het wel een mysterie wie die hoedjes op de duiven heeft gelijmd. Ze verschenen net op straat toen er een grote rodeo-wedstrijd in de stad was. Maar de organisatie ontkent dat er sprake is van een publiciteitsstunt.

De ‘dader’ zal zich ook niet snel bekend maken, want na de eerste, lacherige, reactie op de koddige duiven zijn veel mensen vooral bezorgd of zo'n hoedje niet heel slecht is voor de duiven. Een lokale dierengroep probeert de vogels te redden, vooralsnog zonder succes. Een ornitholoog die namens de New York Times enkele filmpjes bekeek, maakt zich niet al te veel zorgen. De vogels lijken bij het vliegen en eten geen last te ondervinden. “Ze zien eruit als blije duiven. Al weet je dat nooit zeker, want ze praten niet tegen je.”

