Wie is Marc Tarabella, de Europarlementariër die verdacht wordt van corruptie?

De eerste keer dat Marc Tarabella (59) het Europees Parlement binnenwandelde, in 2004, zal hij nooit meer vergeten. De Waalse goedlachse politicus voelde zich als een kind in Disneyland, zei hij in een minidocumentaire die afgelopen zomer over hem verscheen bij de Belgische zender Kanaal-Z. Hij vond het “magisch” om mensen te ontmoeten die hij in het gewone leven nooit zou tegenkomen.

Die verwondering is niet zo vreemd als je kijkt naar Tarabella’s afkomst. Op de armoedige boerderij (“we hadden geen toilet”) waar hij opgroeide in het Waalse dorp La Rock, leek de Europese politiek in de hoofdstad ver weg. Zijn opa kwam als een van de eerste Italiaanse gastarbeiders naar Wallonië om in de steengroeven te werken. Zijn vader werkte ook in de steengroeven, moeder was boerin. De twee hadden voor Marc en zijn zus een ander toekomstbeeld. De regel thuis was: eerst het huiswerk af en dan meehelpen op de boerderij.

Aanraking met het socialisme

Tarabella behoorde tot de eerste generatie in zijn familie die ging studeren. Tijdens een studie sociologie aan de universiteit van Luik ontstond zijn liefde voor het socialisme. Daar richtte hij een vereniging op voor socialistische studenten. Na zijn studietijd werd hij politiek actief. Hij voerde campagne voor Guy Coëme, van de Franstalige socialistische partij PS, en ging op zijn kabinet werken in 1988. Het begin van een lange carrière in de politiek.

Zijn loopbaan centreert zich rond twee uitersten. Tarabella speelde in Brussel op hoog niveau mee in het Europees parlement, waar hij de Europese richtlijn op overheidsopdrachten zijn belangrijkste wapenfeit noemt, en is daarnaast sinds 1995 burgemeester van het dorpje Anthisnes, net onder Luik. Daar is hij zeer geliefd onder de vierduizend inwoners. Zij noemen hem sympathiek en benaderbaar, zeggen ze tegen nieuwszender RTBF. “Hij staat buitengewoon dichtbij de mensen.”

In december kwam Tarabella in opspraak vanwege zijn rol in het schandaal rondom Qatar en Marokko die Europarlementariërs zouden omkopen voor beïnvloeding. Hij zou papieren zakken met in totaal 120.000 à 140.000 euro smeergeld hebben ontvangen van de Italiaanse socialist Pier Antonio Panzeri, hoofdverdachte en inmiddels spijtoptant. Tarabella werd uit zijn Europese fractie en uit zijn partij (PS) gezet, en zijn politieke onschendbaarheid werd opgegeven. Vrijdag werd hij aangehouden door de Belgische politie. Hij wordt verdacht corruptie, witwassen en bendevorming, bevestigt het federaal parket tegenover Belga.

In Anthisnes kunnen ze moeilijk geloven dat de naam van hun burgemeester wordt genoemd in het grote corruptieschandaal. “Zolang er geen bewijs is, vertrouwen we hem”, zegt een inwoner tegen de Franstalige nieuwszender RTL.info. Volgens zijn advocaat houdt Tarabella zijn onschuld vol. “Het is het woord van een crimineel, Panzeri, tegen het woord van een man die al zijn hele leven eerlijk is geweest”, aldus zijn advocaat tegen Belga.

