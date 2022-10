Wie is Li Qiang, de nieuwe premier van China?

Een beetje schuchter leek hij wel, toen Li Qiang zondagochtend achter voorzitter Xi Jinping de zaal binnenwandelde. Hij zou gepresenteerd worden als lid van het staand comité. Zijn hele carrière had hij naar dit moment toegewerkt, tot covid begin dit jaar een spaak in het wiel stak. Als partijvoorzitter van miljoenenstad Shanghai wist hij het virus niet onder controle te houden. Een chaotische, maandenlange lockdown volgde. Peking greep in, want als Xi Jinping ergens een hekel aan heeft, dan is het chaos. Even leek het dus alsof Li het had verbruid bij zijn beschermheer.

Li’s hechte relatie met Xi Jinping begon in 2004, als zijn kabinetschef. Xi was toen partijbaas van de provincie Zhejiang – de provincie waar Li geboren en getogen is. Xi leidde hem op en maakte hem later gouverneur van Zhejiang, toen partijsecretaris in de kustprovincie Jiangsu en tot slot Shanghai. Li leidde nooit een bijzonder arme of onrustige provincie - toch wel een van de hokjes die een rijzende ster moet afvinken. Maar Xi weet dat hij op zijn secondant kan rekenen, en dat is alles wat telt.

Poten in de modder

Li Qiang weet dat hij zijn hele carrière aan Xi te danken heeft. Na al die jaren met zijn poten in de modder kent hij bovendien maar weinig mensen binnen het partijapparaat in Peking. Hij is dus echt aan de partijleider gebonden.

Veel Shanghainezen kunnen zijn bloed wel drinken vanwege de harde lockdown in hun stad. En toch is Li best een sympathieke man, zeggen mensen die met hem werkten. Ze noemen Li Qiang nederig, zonder veel poeha. Hij zou zelfs vergaderingen leiden zonder een woord politiek jargon. Een zeldzaamheid onder partijbonzen.

Eigenlijk deed hij het ook helemaal niet zo slecht als bestuurder van Shanghai. “We moeten het stadsbeheer terugbrengen naar de straatstenen, het gras en de bomen – de gebieden beheren waar je normaal geen aandacht aan besteedt”, zei hij in 2018 in een interview met staatspersbureau Xinhua. Hij zette bijvoorbeeld een project op poten om de kabelmassa’s boven de straten de grond in te trekken. Die aandacht voor een minder technocratische, een meer menselijke manier van bestuur trok hij door tijdens het Zero Covid-beleid. Shanghai balanceerde tussen economische bedrijvigheid en korte, plaatselijke lockdowns – dat ging goed tot april van dit jaar.

Geen schoothondje

Met deze benoeming wordt Li bijna zeker in het voorjaar, tijdens het Volkscongres, de nieuwe premier van China. Die is verantwoordelijk voor de economie. Aan de ene kant verwachten waarnemers dat hij alleen Xi’s beleid mag uitvoeren. Maar misschien krijgt hij als vertrouweling van de president wel meer gedaan dan de huidige premier, Li Keqiang. Tussen die Li, die uit een rivaliserende factie kwam, en Xi Jinping leek het nooit echt te boteren.

Tijdens het Volkscongres volgt de ene Li de andere dus op. Li Qiang passeert een aantal economische zwaargewichten. En toch is Li volgens The Wall Street Journal niet zomaar het schoothondje van Xi. In Shanghai haalde hij veel buitenlandse investeringen binnen, zeggen bronnen uit het zakenleven. Het stadsbestuur ging ook meer hightech gebruiken – toevallig een terrein waar Xi in wil investeren.

Nu is het bestuur van een rijke stad wel even anders dan de op een na grootste economie ter wereld. Bovendien sputtert en hapert die aan alle kanten. Li moet dus snel bijleren. De South China Morning Post merkt op dat Li uit Wenzhou komt, de stad die bekendstaat om zijn ondernemingslust. Het moet blijken of hij die geest kan meenemen naar Peking.

Lees ook: Xi Jinping gaat derde termijn in met alleen maar ja-knikkers

Xi Jinping begint zijn derde termijn met een dichtgetimmerd politbureau. Met alleen getrouwen om zich heen, kan hij doen wat hij wil.