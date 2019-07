Wie is kapitein Carola, die toch met haar vluchtelingenboot de haven van Lampedusa invoer?

Dagenlang heeft ze half Italië in haar ban gehouden. Carola Rackete, de ­kapitein van het reddingsschip SeaWatch 3, domineerde het nieuws. Links Italië vond haar een heldin en keek bewonderend toe hoe ze haar schip met ruim veertig opgepikte bootmigranten naar het eilandje Lampedusa voer. Onverschrokken bracht de Duitse de Afrikaanse migranten naar een veilige haven in Italië, ook al had de regering alle havens voor vluchtelingenschepen hermetisch gesloten.

Rackete trok zich niets aan van het andere deel van de Italianen dat misprijzend zag hoe zij de regels van hun minister van binnenlandse zaken ­negeerde. De machtige minister Matteo Salvini had haar verboden de ­Italiaanse wateren binnen te varen om de migranten af te zetten. Zaterdagnacht deed ze dat toch. In een ­interview via Skype met journalisten in Rome had ze de dag ervoor verteld dat de situatie aan boord na twee ­weken ronddobberen ‘psychologisch onhoudbaar’ was geworden en dat ­migranten dreigden van boord te springen.

Het was dus de Duitse ‘capitana’ tegen de Italiaanse ‘capitano’ – zoals de koosnaam van Salvini luidt. Carola Rackete, 31 jaar oud, komt uit het dorpje Hambühren in Nedersaksen. Ze studeerde aan de zeevaartschool, nadat ze haar slechte ogen had laten laseren om toegelaten te worden. Eenmaal opgeleid ging ze op cruiseschepen werken, later op ijsbrekers in Rusland en een schip van Greenpeace. Tussendoor deed ze ­onder andere in Engeland een master milieubehoud. Twee jaar geleden ging ze als vrijwilligster bij de Duitse ngo Sea-Watch aan de slag.

Wat haar ertoe drijft om boot­migranten op te pikken, vertelde ze vorige week aan dagblad La Repubblica: “Mijn leven is makkelijk geweest. Ik kon naar drie universiteiten en was op mijn 23ste afgestudeerd. Ik ben wit, Duits, geboren in een rijk land en heb het juiste paspoort. Toen ik dat besefte, voelde ik de morele plicht om mensen te helpen die niet dezelfde kansen als ik hebben gehad.”

Toen Rackete zaterdagnacht van boord ging, bleek duidelijk hoe verschillend er over haar wordt gedacht. Op de kade stonden Lampedusani ­enthousiast voor haar te klappen, maar er was ook een man die riep: “Ik hoop dat je door die negers wordt verkracht!” En een oudere vrouw schreeuwde: “Wie denkt ze wel dat ze is, om ongevraagd ons huis binnen te dringen?”

De Duitse heeft nu huisarrest. Een rechter op Sicilië gaat beslissen of ze snel vrijgelaten mag worden. Rackete kan onder andere worden vervolgd voor het verlenen van hulp bij mensensmokkel en het negeren van een bevel van een oorlogsschip. Daar staan lage celstraffen op. In Duitsland en Italië zijn via crowdfundingsacties al honderdduizenden euro’s opgehaald om haar juridische bijstand te betalen.

