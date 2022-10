Wie is Jeremy Hunt? De man die bijna alle plannen van de premier schrapt

De nieuwe Britse minister van financiën Jeremy Hunt dacht ooit rijk te kunnen worden door Britse marmelade naar Japan te exporteren. Een wat chauvinistische vergissing. Het in Groot-Brittannië populaire bitterzoete goedje slaat nu eenmaal doorgaans een stuk minder goed aan in het buitenland. Toch tekent het Hunts ondernemende inborst. Evenals zijn over de landsgrenzen gerichte blik. Hunt, getrouwd met een uit China afkomstige vrouw en vader van drie kinderen, pleitte er in het brexitdebat dan ook krachtig voor om het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie te houden.

De nu 55-jarige Hunt was ten tijde van zijn marmeladeproject net terug uit Japan, waar hij begin jaren negentig Engelse les had gegeven. Hij was fan van de net afgetreden Conservatieve premier Margaret Thatcher. Hij startte meer bedrijfjes, faalde menig keer, maar gaf niet op. Uiteindelijk verdiende hij zijn fortuin met Hotcourses. Dat bedrijf, een onlinedatabase voor internationale studies, richtte hij in 1996 op met een jeugdvriend. Ze verkochten het in 2017. Het maakte Hunt multimiljonair.

In 2005 kwam hij in het parlement. En vanaf 2010 werd hij minister. Eerst van cultuur en sport. In die functie was hij verantwoordelijk voor de organisatie van de Olympische Spelen in Londen in 2012. Daarna was hij zes jaar – voor recente Britse begrippen bijna een eeuwigheid – minister van gezondheidszorg. Premier Theresa May koos hem tussen 2018 en 2019 als minister van buitenlandse zaken.

Omstreden donatie aan zijn campagnekas

Na de val van May in 2019 nam de technocratische Hunt het in de race voor het leiderschap van de Conservatieve Partij op tegen de flamboyante en charismatische Boris Johnson. Hunt verloor kansloos en kwam bovendien in opspraak vanwege een omstreden donatie aan zijn campagnekas door een vertrouweling van de Saudische kroonprins Mohammad bin Salman. Hij kreeg na zijn verlies nog wel de functie van minister van defensie aangeboden, maar daarvoor bedankte hij.

Hunt deed een stapje terug, al bleef hij lid van het parlement. Misschien wachtte hij geduldig op zijn kans, wellicht verraste die hem juist. Hoe dan ook: de kans kwam. Want zijn technocratische imago is momenteel opeens goud waard. Na alle politieke chaos die Johnson en Liz Truss dit jaar hebben veroorzaakt, zien velen Hunt als iemand die rust kan brengen. Hij bevindt zich ideologisch gezien bovendien in het midden van de diep verdeelde Conservatieve Partij.

Sluiproute naar het premierschap

En hij is met recht een klassieke tory: zoon van een admiraal, alumni van een dure privéschool, studie filosofie, politiek en economie in Oxford, voorzitter van de Conservatieve studentenvereniging aldaar, selfmade miljonair.

Maandag veegde Hunt, alweer de vierde Conservatieve minister van financiën in vier maanden tijd, bijna alle door Truss gewenste belastingverlagingen van tafel. Ook kortte hij de periode in waarin de Britse overheid bijspringt om de energieprijzen laag te houden: van twee volle jaren naar slechts de komende maanden tot april.

Het maakt de positie van Truss als premier wankel. De vraag is of Hunt, die het de afgelopen zomer ook al onsuccesvol kort tegen haar opnam in de strijd om het partijleiderschap, wellicht dus alsnog een sluiproute heeft gevonden naar het premierschap.

