Wie door de Instagramfeed van @KingConnah (141.000 volgers) scrolt, ziet vooral foto’s van een vlotte, jonge man met een brede lach. Op een foto kijkt hij in de verte: ‘99 problems, but staying positive ain’t one’. Op een andere staat hij dansend in een club: ‘Another year. Thanks to everyone to make me live more. Love you all!!!’

Het zijn geen posts van een influencer, maar van de Belgische partijvoorzitter Conner Rousseau (29). Hij staat op de derde plaats in de populariteitspeilingen, bleek afgelopen weekend. Na jaren verlies staat het sociaaldemocratische Vooruit weer op winst. In die omslag is Rousseaus rol ‘onmiskenbaar’, schreef de Belgische krant De Standaard. Wie is deze zelfverklaarde ‘millennialsocialist’?

Tijd voor een ‘elektroshock’

In 2019 had nog bijna niemand gehoord van Conner Rousseau uit Sint-Niklaas, een stad nabij Antwerpen. De sociaaldemocraten stonden er slecht voor. Er heerste grote verdeeldheid binnen de partij, die toen nog SP.A heette. Uit het niets was daar Rousseau, die de leiderschapsverkiezing won met behulp van de campagneleider van Alexandria Ocasio-Cortez, het jongste Amerikaanse Congreslid ooit. Rousseau beloofde vernieuwing, het was tijd voor ‘een elektroshock’. Op zijn 26ste werd hij de jongste partijleider ooit in België.

Rousseau is geen grote intellectueel of ideoloog, maar wel iemand met bijzonder politiek talent, zegt politicoloog Dave Sinardet van de Vrije Universiteit Brussel. “Hij kwam op een goed moment: de partij zat op zo’n dieptepunt dat ze openstond voor iemand die het anders wilde doen.” Rousseau trok de SP.A uit de crisis: voortaan heette de partij Vooruit. Hij herstelde de eensgezindheid door de macht in Brussel te centraliseren en trok de communicatie strak: interne conflicten mochten niet meer via de media worden uitgevochten. Volgens politicoloog Carl Devos van de Universiteit Gent speelde hij ook een sleutelrol in de moeilijke regeringsvorming in 2019, waar hij met slim onderhandelen vriend en vijand bij elkaar kreeg.

‘He’s back, bitches’

Devos noemt nog een van Rousseaus verdiensten: hij wist in september 2020 Frank Vandenbroucke terug naar de politieke arena te krijgen. Vandenbroucke had die negen jaar eerder abrupt verlaten na een meningsverschil met de partijleiding. Toch werd het politieke zwaargewicht zowel binnen als buiten de partij nog altijd zeer gewaardeerd. ‘He’s back, bitches’, schreef Rousseau op Instagram toen hij zijn nieuwe minister van volksgezondheid lanceerde.

In zijn prille carrière deed Rousseau al regelmatig onverwachte zetten. De politicus ging op witte sneakers naar zijn kennismaking met koning Filip. Terwijl in februari de Russische troepen Oekraïne binnenvielen, stond Rousseau in een konijnenpak te dansen in tv-programma The Masked Singer. Onlangs zei hij tegen weekblad Humo: ‘Als ik door Molenbeek rijd, voel ik me niet in België’. In de Brusselse gemeente wonen veel mensen met een migratieachtergrond.

Vooruit blijft kwetsbaar

Toch wordt Rousseau niet afgerekend op zijn geruchtmakende acties. Integendeel. Politicoloog Sinardet: “The Masked Singer heeft een miljoenenpubliek: allemaal potentiële Vooruit-stemmers. Het was een gouden zet.” Achter zijn uitspraken schuilt wel degelijk een gedachte, zegt Devos. “Politici zijn bang om stemmen te verliezen en durven zich daarom niet fel uit te spreken. Rousseau doet uitspraken waar 70 procent van de kiezers tegen is, maar 30 procent vóór. Dat zijn al ontzettend veel stemmers.”

Rousseau heeft nog een aantal uitdagingen tot de verkiezingen van 2024. “Het was slim om Vandenbroucke terug te halen, maar nu moet hij ook een nieuwe generatie klaarstomen”, zegt Sinardet. “Zijn populariteit lost niet het structurele electorale probleem van de socialisten op.” Vooruit leunt zwaar op Rousseau, zegt ook Devos. “Dat maakt de partij kwetsbaar.”

