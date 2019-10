Wie is de nieuwe leider van IS, bijgenaamd ‘de verwoester’?

Islamitische Staat hoeft niet op zoek naar een nieuwe leider voor de terreurorganisatie, want die stond al bijna drie maanden klaar. Begin augustus benoemde Abu Bakr al-Bagdadi, die zaterdag in Idlib werd gedood terwijl Amerikaanse commando’s hem op de hielen zaten, Abdullah Qardash tot zijn opvolger.

De benoeming van Qardash tot officiële opvolger werd op 8 augustus gemeld door Amaq, een persbureau dat is verbonden aan IS. Over de man zelf is niet veel bekend. Hij is afkomstig uit Tal Afar, een overwegend soennitische stad in het noordwesten van Irak, ging naar een islamitisch college in Mosul en diende in het leger van de voormalige Irakese dictator Saddam Hoessein. Hij claimt, net als Bagdadi, rechtstreeks af te stammen van de profeet Mohammed.

Qardash is door analisten die zich bezighouden met IS, omschreven als wreed en autoritair, maar hij zou ook geliefd en gerespecteerd zijn onder de strijders. De man met de bijnamen ‘de professor’ en ‘de verwoester’ heeft zich altijd trouw achter Bagdadi geschaard – anders was hij ook nooit tot opvolger benoemd.

Genoeg charisma en spiritueel leiderschap

De twee hebben samen veel meegemaakt, zo zaten ze in 2003 tegelijk gevangen in het kamp Bucca vanwege hun banden met Al-Qaida. Voor die organisatie leidde Qardash ook een sharia-rechtbank, totdat hij zich aansloot bij IS. Daar zou hij al enige tijd de operationele leiding hebben gehad, terwijl Bagdadi meer op de achtergrond de symbolische leider was.

Toch is het onzeker of Qardash nu echt de positie kan innemen als sterke man binnen IS, dat weliswaar geen territorium meer heeft in Syrië of Irak maar nog wel ondergronds functioneert als terroristische organisatie. Volgens de Amerikanen zijn er nog zeker drie hoge IS-functionarissen in leven die de macht kunnen overnemen. Op hun hoofden staan hoge prijzen, net als in het geval van Bagdadi.

Bovendien is Qardash nooit benoemd tot opvolger van Bagdadi als kalief van de staat die IS bestuurde. De functie van kalief heeft een hoog aanzien, ook al bestaat de staat zelf nu niet meer. Kenners van IS, zoals Remy Mahzam van de school voor internationale betrekkingen RSIS in Singapore, betwijfelen of Qardash genoeg charisma en spiritueel leiderschap heeft om Bagdadi in alle opzichten te kunnen vervangen.

Zelfs als Qardash de leidende positie succesvol weet over te nemen, schrijft Mahzam, dan krijgt hij te maken met verdeeldheid in de top van IS. Juist nu de organisatie versnipperd is in verschillende cellen, die verspreid over een groot gebied tamelijk los van elkaar moeten opereren, zal het voor hem heel lastig worden om alle touwtjes in handen te krijgen. Wellicht zullen sommigen binnen IS de nieuwe leider niet accepteren. De organisatie zelf zwijgt tot nu toe over de opvolging van Bagdadi.

Lees ook:

Abu Bakr al-Bagdadi (1971-2019): Impulsieve leider van leger moordzuchtige heethoofden

De beruchtste terroristenleider Abu Bakr al-Bagdadi is dood, zo maakte de Amerikaanse president Trump zondagmiddag Nederlandse tijd bekend.

IS is onthoofd, maar niet uitgeschakeld

De dood van Abu Bakr al-Bagdadi zal zeker hard aankomen bij IS, maar de jihadistische organisatie heeft in haar bestaan de dood van meerdere leiders overleefd.