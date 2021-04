Wie in Hongarije steun uitspreekt voor lhbti’ers, zet zijn baan op het spel

Een Facebookpost van de doelman van het Hongaarse voetbalelftal heeft de tongen losgemaakt. In het bericht spreekt de keeper zich uit voor lhbti-families, en dat valt niet bij iedereen in goede aarde.

‘De moeder is een vrouw en de vader is een man’. Die woorden zijn sinds december te lezen in de Hongaarse grondwet, op initiatief van de conservatieve regering-Orbán. De grondwetswijziging leidde tot veel kritiek: internationaal, maar ook in Hongarije.

Een lhbti-organisatie in Boedapest begon een tegencampagne met de slogan ‘család az család’, ‘familie is familie’. Al gauw sloot een aantal bekende Hongaren zich bij de campagne aan: acteurs, influencers, musici, en in februari zelfs een voetballer: een unicum in de nog altijd sterk masculiene Hongaarse voetbalwereld.

Het ging dan ook om een voetballer die al veertien jaar in het buitenland woont en voor een Duitse voetbalclub speelt. Péter Gulácsi plaatste een foto van zichzelf en zijn vrouw op Facebook, met het logo van de campagne op hun open handen getekend. “Ik neem het op voor regenboogfamilies”, schreef de Hongaarse doelman.

Dat maakte nogal wat los: in een Hongaars tv-programma werd gesuggereerd dat Gulácsi misschien van genitaliën had geruild met zijn vrouw. Maar er kwamen ook positieve reacties. Zelfs, onverwacht, vanuit de voetbalwereld: János Hrutka, een Hongaarse oud-voetballer die voor een Hongaars sportkanaal commentaar levert op de Premier League, meldde dat hij de Facebookpost moedig vond.

Ontslag

En toen verloor Hrutka zijn baan. Een andere voetbalcommentator, Viktor Lukács, die voor de staatstelevisie werkt, verloor ook zijn baan. Hij bleek de Facebookpost van Gulácsi te hebben ‘geliked’. Volgens de netwerken was dat allemaal toeval: ze waren gewoon toe aan nieuwe gezichten. Maar écht overtuigend is dat middenin een seizoen niet. De onafhankelijke media doken vol verontwaardiging op het nieuws.

Afgelopen week kreeg het verhaal ineens een staart. Een vierde voetbalfiguur mengde zich in de discussie: keeper Zsolt Petry van Hertha Berlijn (een oud-Feyenoorder) gaf een interview aan een Hongaarse pro-regeringskrant, de Magyar Nemzet. Gevraagd naar de Facebookpost van Gulácsi, zei de doelman dat hij het onverstandig vindt van een voetballer om zich in dit soort gevoelige kwesties te mengen. Al zei hij ook dat hij zeker niet vindt dat Gulácsi moet worden aangevallen vanwege zijn opvattingen.

De interviewer vroeg door: heb je zelf eigenlijk ook opvattingen over maatschappelijke onderwerpen? Hij kreeg Petry aan het praten over ‘het open immigratiebeleid van Europa als teken van morele achteruitgang’, waarmee hij zich tegen zijn eigen advies in mengde in een ándere gevoelige kwestie. Het kwam hem duur te staan: een dag later werd ook hij ontslagen, nu door de Duitse voetbalclub.

Discussie

Het leidde tot een discussie: is ontslagen worden door je club vanwege je rechtse ideeën hetzelfde als worden ontslagen door je netwerk vanwege je linkse ideeën? Volgens Luca Dudits van de Hongaarse lhbti-organisatie niet. “Hertha BSC heeft een diversiteitshandvest, een duidelijk beleid waarin de waarden van de club staan. Je als speler in een interview tegen die waarden uitspreken, heeft dan natuurlijk consequenties. Iemand van de staatstelevisie ontslaan omdat ze een post liken waarin iemand een minderheidsgroep steunt, lijkt me toch echt niet hetzelfde.”

Binnen de Hongaarse regering zien ze dat anders. “En ze zeggen dat er geen linkse meningenterreur bestaat,” schrijft de minister van justitie op haar Facebookpagina.

Péter Gulácsi zelf hoeft zich ondertussen geen zorgen te maken over zijn baan: hij is de enige voetballer in het verhaal die met de juiste waarden in het juiste land lijkt te zitten.

