WHO roept internationale noodtoestand uit om ebola in Congo

De directe aanleiding was een priester die besmet was met het ebolavirus. Hij was van de stad Butemba, waar de ziekte stevig heerst, naar de miljoenenstad Goma aan de grens met Rwanda gereisd. Dinsdag is hij overleden. Zo’n zestig mensen die in zijn nabijheid zijn geweest zijn in quarantaine geplaatst, inmiddels zijn er al 1600 mensen aan ebola overleden.

Oeganda

De verspreiding naar Goma werd al geruime tijd gevreesd. Ook waren er eerder drie gevallen van ebola in Oeganda. De internationale noodtoestand moet een grotere uitbraak voorkomen door grootschalige inzet van vaccins en extra geld voor medische behandeling.

De ebola epidemie begon in de zomer van vorig jaar in Congo en is de op één na dodelijkste. In West-Afrika kwamen tussen 2014 en 2016 zo’n 11.000 mensen om het leven. Het ebolagebied in Congo, in de provincies Ituri en Noord-Kivu, grenst aan Oeganda, Zuid Soedan en Rwanda. Dagelijks passeren vele tienduizenden mensen de grenzen. De grote vrees is dat het virus zich verspreid naar een van deze landen. Vooral het chaotische Zuid Soedan wordt als een groot risico gezien mede door de aanhoudende gewelddadige burgeroorlog en staat van rechteloosheid in dit land.

Rebellen

In Congo woedt in de getroffen provincies ook al geruime tijd een oorlog met tal van rebellengroepen, die de laatste maanden ook ebolaklinieken hebben verwoest en medisch personeel dood schoten. Zij verspreiden geruchten dat lokale mensen juist ziek gemaakt worden in ebolacentra.

Het WHO expert comité weigerde drie keer eerder de internationale noodtoestand uit te roepen in Congo, maar met de verdere verspreiding van het dodelijke virus gebeurde dat woensdagavond wel. Door dit te doen, neemt de internationale aandacht voor het probleem in Congo toe. Er zijn tientallen miljoenen dollars extra nodig om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het experimentele ebolavaccin dat al is toegediend aan 163.000 mensen, zal ook beschikbaar komen voor een grotere groep. Het vaccin lijkt tot nu toe in 95 procent van de gevallen effectief.

Roekeloos

De regering van Congo vreest voor de economische consequenties van de internationale noodtoestand en is er daarom tegen. De handel zou er onder lijden. Ook bestaat de mogelijkheid dat de grenzen op enig moment worden gesloten. Het ministerie van gezondheid tweette dat het besluit van de WHO ‘roekeloos’ is.

